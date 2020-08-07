陳吉仲拍版大果文旦今年續收購 啟動時間授權市府決定

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
農委會主委陳吉仲（中）今天到台南市麻豆區公所與柚農座談，說明今年文旦銷產及大果文旦收購情形。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天到台南市麻豆區公所與柚農座談，說明今年文旦銷產及大果文旦收購情形。記者吳淑玲／攝影

台南麻豆文旦8月下旬將進入採收期，農委會主委陳吉仲今天到麻豆區公所與柚農座談，他允諾大果文旦收購加工的計畫將持續，全國要收購8300公噸，分配給麻豆區是2500公噸，收購量和去年差不多，價格每公斤至少10元以上，由麻豆區農會收購，啟動時機則授權給台南市府農業局。

立委郭國文邀請陳吉仲昨天與柚農座談，陳吉仲表示，今年台南地區的文旦約8月中下旬開始採收，距10月1日中秋節還有相當長的銷售期，農民壓力會小一點。農委會提出加工補助措施，加工業者以每公斤12元以上收購，將補助每公斤集運費2元、剝皮與加工處理費8元，共10元的補助，全國數量是1000公噸，其中麻豆分配300公噸，下周將公告啟動。

加強外銷提供補助運費的獎勵措施，外銷日本每公斤可獎勵15元、美國加拿大每公斤13元、大陸5元、其他國家7元等。國內則加強企業團購、國軍副食監所團膳等，並啟動電商、輔導量販店行銷，以及路跑、快閃行銷活動等，並視需求加碼預算，內外銷推動目標是6500公噸。

陳吉仲指出，針對大果文旦收購方面，會輔導農民團體至少每公斤10元收購大果，可製成清潔用品、精油等。這部分數收購全國數量是8300公噸，麻豆分配2500公噸，收購價格每公斤至少10元，預算都有了，但收購目的是要保證好的文旦在市場能夠賣到好的價格，不是只是來宣布收購大果文旦的價格和啟動點，何時啟動要視市場價格狀況，授權給台南市農業局決定。

立委郭國文指出，因為去年的大果收購方案成效不錯，有效防止大果進入市場破壞價格，也可讓柚子加工可以有更充足的原料可用。但近日一直接到柚農反應，今年大果收購一直沒有消息，甚至有謠傳今年農委會將不執行相關方案，顯示柚農的擔心。為反應民意，故特別再請農委會主委來說明。

農委會主委陳吉仲（左）今天到台南市麻豆區公所與柚農座談，說明今年文旦銷產及大果文旦收購情形。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（左）今天到台南市麻豆區公所與柚農座談，說明今年文旦銷產及大果文旦收購情形。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天到台南市麻豆區公所與柚農座談，說明今年文旦銷產及大果文旦收購情形。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天到台南市麻豆區公所與柚農座談，說明今年文旦銷產及大果文旦收購情形。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天到台南市麻豆區公所與柚農座談，說明今年文旦銷產及大果文旦收購情形。記者吳淑玲／攝影
農委會主委陳吉仲（中）今天到台南市麻豆區公所與柚農座談，說明今年文旦銷產及大果文旦收購情形。記者吳淑玲／攝影

文旦 農委會 陳吉仲

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