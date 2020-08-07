別沉溺手機！國中科技隊讓學生動手做 學習解決問題
蘭潭國中生活科技教師楊元彰，為避免學生沉溺手機，多年前組成蘭潭國中科技隊，多次參賽得獎，並透過「蘭潭自造教育及科技中心」資源投注，鼓勵學生將技術運用到生活周遭，修自行車、簡易家電；楊元彰說，科技隊最小目標是比賽，最大希望事幫助學生學習使用工具、運用到生活。
蘭潭國中三年級學生湯子慶表示，科技隊的教學，幫助他學習生活五金工具，家中簡易水電維修、自行車修護，他都能自己DIY，像現在騎車爆胎，他可子行處理不一定趕要送車行。
「我可以自行修腳踏車！」湯子慶說，平日愛騎自行車，過去遇到車子出現狀況，必須牽到車行維修，現在他則靠著平時累積的知識與經驗處理，日前騎車外出就曾爆胎，他也拿出工具、拆下輪胎，再換上新內胎打氣，最後安全順利騎車返家。
科技隊學生曾耀霆也說，校內學習經驗幫助他不只參賽，更讓他學會管理時間、與同學溝通、合作能力，也養成自己想辦法解決問題的能力。尤其現在有網路資源，自學並不是太難的事，他常試著從網路上找資料、看影片學習，像家裡網路有問題，他也會嘗試找出原因、解決問題。
自造教育與科技中心主任的楊元彰說，科技中心成立、教學目的絕不只是參賽，更重要是讓學生願意「動手做」，從使用手邊工具，到應用更多元工具、機械解決問題，同時適性發現自己興趣、發展專長，
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