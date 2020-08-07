送父親節禮發現「好多單身漢」台南市議長祭10萬獎金提高結婚率

父親節將至，台南市議長郭信良昨天發送議會男性員工父親節禮品時，發現許多未婚男女員工，他今天宣布，為了提高國家結婚生育率，先從議會做起，只要議會員工結婚，即包出10萬元大紅包，鼓勵議會單身員工相互聯誼，希望能藉此造就許多佳偶。

郭信良說，他昨天贈送父親節禮物給議會男員工，發現議會裡有許多單身漢，也有許多未婚女員工，而且比例頗高，議會員工的待遇及生活都較為穩定，即便如此，還是有這麼多的單身員工，那麼社會裡無力或無心尋找結婚對象的國人一定更多。為了提升國家結婚生育率，他靈機一動，想出用獎金來鼓勵議會員工聯誼的點子。

郭信良表示，未來不排除由人事室舉辦相關聯誼活動，打破組室間的隔閡，讓有交友需求的員工能正向、健康地認識彼此。如果有員工因此順利結婚，他將送出10萬元大紅包，以示鼓勵。