寶島歌王洪一峰曾住過北港 洪榮宏明晚北港為父親獻唱

早年轟動全台的寶島歌王洪一峰，很多人不知這位台灣光復前後的歌王曾經住過雲林縣北港鎮，其兒子也是知名歌手洪榮宏，將於明晚回到父親曾經的故鄉，獻唱父親早年的成名曲，作為父親節送給父親最有意義的禮物。

北港文史學者許士能說，洪一峰原為台南盬水人，日治時代約昭和10年（1935年），父親去逝後，母親帶著洪一峰三兄妹遷至北港居住，當時家境不佳的洪母，為養三個孩子，在一家銀樓幫傭，含辛茹苦撫養洪一峰兄妹。

許士能說，洪一峰當年曾就讀北港公學校，即現今南陽國小前身，讀到五年級，其哥哥赴台北工作，舉家才又遷居台北萬華，由於洪一峰一家很早就離開北港，北港人也很少知道這位轟動全台的寶島歌王曾經是北港人。

據洪一峰曾經自述，他從小具音樂美術天份，小學在北港公學校就讀時，一位日籍音答老師「世野」，發現他有音樂天份，就教他學五線譜，當時看平線譜像蟋蟀很有趣，就開始接觸音樂，包括手風琴或小提琴等樂器，只要摸一摸就自己會練起。

音樂在北港啟蒙，遷到台北的洪一峰一生就走上音樂路，在西門町賣歌本，他無師自通，學會畫漫畫，把許多當年受歡迎的歌星畫進歌本，所以賣得特別好，後來在哥哥贊助下進入電台演唱，展開他的音樂創作人生，1946年19歲寫下第一首歌曲「蝶戀花」就登上當年台北的中山堂演唱，一舉成名。

洪一峰在黑膠唱片時代唱紅無數台灣歌曲，和名作曲家葉俊麟合作，在國內繼望春風等歌謠之後，掀起第二波台灣歌曲創作黃金時代，他的成名曲包括山頂黑狗兄、舊情綿綿、思慕的人、寶島曼波等至今仍膾炙人口的老歌，甚至登上國際舞台的歌曲，全是洪洪一峰的大作。