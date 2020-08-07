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寶島歌王洪一峰曾住過北港 洪榮宏明晚北港為父親獻唱

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
名歌手洪榮宏返鄉在北港顏思齊紀念碑圓環為父親洪一峰獻唱，現場忙著搭設舞台。記者蔡維斌／攝影
名歌手洪榮宏返鄉在北港顏思齊紀念碑圓環為父親洪一峰獻唱，現場忙著搭設舞台。記者蔡維斌／攝影

早年轟動全台的寶島歌王洪一峰，很多人不知這位台灣光復前後的歌王曾經住過雲林縣北港鎮，其兒子也是知名歌手洪榮宏，將於明晚回到父親曾經的故鄉，獻唱父親早年的成名曲，作為父親節送給父親最有意義的禮物。

北港文史學者許士能說，洪一峰原為台南盬水人，日治時代約昭和10年（1935年），父親去逝後，母親帶著洪一峰三兄妹遷至北港居住，當時家境不佳的洪母，為養三個孩子，在一家銀樓幫傭，含辛茹苦撫養洪一峰兄妹。

許士能說，洪一峰當年曾就讀北港公學校，即現今南陽國小前身，讀到五年級，其哥哥赴台北工作，舉家才又遷居台北萬華，由於洪一峰一家很早就離開北港，北港人也很少知道這位轟動全台的寶島歌王曾經是北港人。

據洪一峰曾經自述，他從小具音樂美術天份，小學在北港公學校就讀時，一位日籍音答老師「世野」，發現他有音樂天份，就教他學五線譜，當時看平線譜像蟋蟀很有趣，就開始接觸音樂，包括手風琴或小提琴等樂器，只要摸一摸就自己會練起。

音樂在北港啟蒙，遷到台北的洪一峰一生就走上音樂路，在西門町賣歌本，他無師自通，學會畫漫畫，把許多當年受歡迎的歌星畫進歌本，所以賣得特別好，後來在哥哥贊助下進入電台演唱，展開他的音樂創作人生，1946年19歲寫下第一首歌曲「蝶戀花」就登上當年台北的中山堂演唱，一舉成名。

洪一峰在黑膠唱片時代唱紅無數台灣歌曲，和名作曲家葉俊麟合作，在國內繼望春風等歌謠之後，掀起第二波台灣歌曲創作黃金時代，他的成名曲包括山頂黑狗兄、舊情綿綿、思慕的人、寶島曼波等至今仍膾炙人口的老歌，甚至登上國際舞台的歌曲，全是洪洪一峰的大作。

洪一峰的兒子也是知名歌手洪榮宏，預定明天父親節晚上6時30分，近年少在銀幕出現的洪榮宏選擇在北港開台先軀顏思齊紀念碑圓環，演唱父親早年成名歌曲，獻給天上父親，也祝福所有父親平安喜樂，台語歌手蔡秋鳳、張瀞云也同台演唱，精彩可期，歡迎大家帶著父親前往欣賞，和老爸共賞一場時空轉換的音樂會，度過特別的父親節之夜。

很多人不知道洪一峰曾經是北港人，名歌手洪榮宏明晚返鄉到雲林縣北港鎮為父親洪一峰演唱父親成名曲，獻給父親。記者蔡維斌／攝影
很多人不知道洪一峰曾經是北港人，名歌手洪榮宏明晚返鄉到雲林縣北港鎮為父親洪一峰演唱父親成名曲，獻給父親。記者蔡維斌／攝影
很多人不知道洪一峰曾經是北港人，名歌手洪榮宏（右）明晚返鄉到雲林縣北港鎮為父親洪一峰演唱父親成名曲，獻給父親。記者蔡維斌／翻攝
很多人不知道洪一峰曾經是北港人，名歌手洪榮宏（右）明晚返鄉到雲林縣北港鎮為父親洪一峰演唱父親成名曲，獻給父親。記者蔡維斌／翻攝
名歌手洪榮宏返鄉在北港顏思齊紀念碑圓環為父親洪一峰獻唱，現場忙著搭設舞台。記者蔡維斌／攝影
名歌手洪榮宏返鄉在北港顏思齊紀念碑圓環為父親洪一峰獻唱，現場忙著搭設舞台。記者蔡維斌／攝影
寶島歌王洪一峰是許多老一輩歌迷心中永遠的偶像。記者蔡維斌／翻攝影
寶島歌王洪一峰是許多老一輩歌迷心中永遠的偶像。記者蔡維斌／翻攝影

北港 父親節

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