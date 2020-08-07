嘉義太興萬鷺朝鳳奇景將至 阿管處推薦賞鳥品茗

每年8月下旬至10月中旬大批黃頭鷺過境嘉義梅山太興村，乘風盤旋形成奇景，阿里山管理處今年舉辦「2020太興萬鷺朝鳳」活動，遊客在賞鷺之餘更可深入探索在地文化。

每年秋天黃頭鷺往南遷徙，途經梅山鄉太興村，群鳥編隊飛過山頭，最高峰單日有萬隻以上，居民稱當地的生毛樹溪為鳳凰穴，因此，每年黃頭鷺過境被稱為「萬鷺朝鳳」，吸引遊客專程到太興賞鳥。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今年與太興社區發展協會合作，舉辦「2020太興萬鷺朝鳳」活動，今天在竹崎文峰遊客中心舉辦記者會，說明8月22日、9月12日及10月10日在黃頭鷺停車場、飛瀑停車場、佑嬅農場及農興宮等地，設置產業推廣市集展售在地農特產。

阿里山管理處長馬惠達表示，活動也提供預約導覽解說服務及茶席體驗，透過社區人文、生態導覽之旅，結合品茗太興金萱茶，遊客賞鷺之餘更可深入探索在地文化。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，梅山鄉的太興、瑞里、瑞峰、太和是嘉義的茶區，秋天來此除了欣賞萬鷺朝鳳奇景，也可喝到真正的阿里山茶；另外太興還有阿里山森林鐵路犁園寮車站、太興飛瀑步道等秘境，值得一遊。