快訊

森喜朗9日將率團來台弔唁李登輝 搭乘專機當天往返

嘉義太興萬鷺朝鳳奇景將至 阿管處推薦賞鳥品茗

中央社 / 嘉義縣7日電

每年8月下旬至10月中旬大批黃頭鷺過境嘉義梅山太興村，乘風盤旋形成奇景阿里山管理處今年舉辦「2020太興萬鷺朝鳳」活動，遊客在賞鷺之餘更可深入探索在地文化。

每年秋天黃頭鷺往南遷徙，途經梅山鄉太興村，群鳥編隊飛過山頭，最高峰單日有萬隻以上，居民稱當地的生毛樹溪為鳳凰穴，因此，每年黃頭鷺過境被稱為「萬鷺朝鳳」，吸引遊客專程到太興賞鳥。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今年與太興社區發展協會合作，舉辦「2020太興萬鷺朝鳳」活動，今天在竹崎文峰遊客中心舉辦記者會，說明8月22日、9月12日及10月10日在黃頭鷺停車場、飛瀑停車場、佑嬅農場及農興宮等地，設置產業推廣市集展售在地農特產。

阿里山管理處長馬惠達表示，活動也提供預約導覽解說服務及茶席體驗，透過社區人文、生態導覽之旅，結合品茗太興金萱茶，遊客賞鷺之餘更可深入探索在地文化。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，梅山鄉的太興、瑞里、瑞峰、太和是嘉義的茶區，秋天來此除了欣賞萬鷺朝鳳奇景，也可喝到真正的阿里山茶；另外太興還有阿里山森林鐵路犁園寮車站、太興飛瀑步道等秘境，值得一遊。

阿里山 嘉義 奇景

延伸閱讀

棄外文擁抱資工 嘉義永慶學生如願錄取中山資工系

台鐵要求償！廠商弄斷電車線 嘉義=後壁單線雙向行車

阿里山太興黃頭鷺季 首批萬鷺朝鳳蓄勢待發

父親節台灣好行故宮南院線 跟著老爸主打歌玩翻嘉義

相關新聞

別失望！國慶焰火在漁光島施放 將軍漁港也有暖場焰火

今年國慶焰火將首度在台南安平漁光島登場，台南市政府與台南市議會為迎接縣市合併十周年，將擴大舉辦國慶活動，而原本焰火施放地...

漢堡王推台南限定「巧克力華堡」 網驚：真的是全糖市

漢堡王將在9月1日進駐台南北區，開設台南首間門市，由於台南的食物常被外縣市人認為很甜，有「全糖市」之稱，台南市長黃偉哲更...

農村季節性缺工嚴重 雲林推動監外自主作業人力支援

為解決農村缺工，雲林縣長張麗善和開辦受刑人自主監外作業的雲林監獄商議，遴選刑度較輕，或已屆假釋的收容人，至監外農場服務，...

寶島歌王洪一峰曾住過北港 洪榮宏明晚北港為父親獻唱

早年轟動全台的寶島歌王洪一峰，很多人不知這位台灣光復前後的歌王曾經住過雲林縣北港鎮，其兒子也是知名歌手洪榮宏，將於明晚回...

阿里山太興黃頭鷺季 首批萬鷺朝鳳蓄勢待發

嘉義縣大阿里山區梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」奇景，即將登場，阿里山國家風景區管理處上午在文峰遊客中心，舉辦「2020太興萬鷺...

彰化媽起駕 彰化南瑤宮展開3天2夜笨港進香之旅

因新冠肺炎疫情延期的彰化南瑤宮庚子年笨港進香活動，今天清晨起駕，展開為期3天2夜的進香活動，訂9日回鑾彰化南瑤宮安座。

攝護腺癌鄉下比都市高1成 北港扶輪社免費篩檢

攝護腺癌是癌症第六大死因，更是銀髮男性的隱形殺手，雲林縣北港扶輪社父親節前夕送給父親健康好禮，邀請中國醫藥大學北港附設醫...

父親節台灣好行故宮南院線 跟著老爸主打歌玩翻嘉義

明天周末父親節，暑假安心旅遊上路，又有三倍券等發放領取，嘉義縣文化觀光局推出「跟著老爸的主打歌玩嘉義」，將新港、民雄等特...

搶救逾半世紀廢棄的溪洲國小 嘉縣府：配合校園活化

嘉義縣偏遠義竹鄉溪洲國小，53年村民集資購地建校，因少子化人口流失廢校，淪為蚊子校園，校舍老舊傳出縣府將拆除，社區居民申...

防疫8大場所戴口罩 醫師：我們無法自外於全球大流行

全球新冠肺炎疫情依然嚴峻， 國內疫情蠢蠢欲動，中央流行疫情指揮官陳時中宣布，8大場所應戴口罩；發起全國社區防疫行動聯盟的...

這下精彩了！ 台南水交社看門狗、骰子、寶可夢大亂鬥

台南市南區水交社文化園區，為了讓參訪遊客有更舒適遊憩環境，日前增設40多塊的水泥方塊，方便民眾遊園歇腳休息，經文化局邀請...

新塭嘉應廟百年首次跨嘉南地區遶境 南巡北狩清晨起駕

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟遵照尹府千歲降旨，進行180年來首次「南巡北狩」奠安綏境，清晨起駕，將以6天5夜巡狩嘉縣、台南市1...

熱門新聞

彰化縣新增5支測速桿 花壇中山路測速桿近日已開張

台南衛生局長提前半月離職 除捲婚外情風波還有這原因

台中公車門夾頭案 女大生發聲明向司機道歉

女力夯！汐止公所開課教女性修水電

基隆鬧區路霸多影響人車 警強力清占路棧板、花盆雜物

嘉市文化局新局長40歲女設計師 號召北漂青年返嘉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。