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口罩若短缺 黃偉哲籲輸出調撥回國內

中央社 / 台南7日電

台灣新增多起武漢肺炎境外移入個案，台南將強制室內戴口罩，市長黃偉哲今天表示，當前台灣口罩供應無虞，若真的出現問題，建議中央對外輸出的口罩調撥回國內市場。

黃偉哲今天接受媒體聯訪時指出，台灣防疫期間，口罩供應從每天200萬片、400萬片到超過2000萬片，同時解禁口罩對外輸出，如今新增多起武漢肺炎境外移入個案，民眾必須謹慎以對，戴口罩是必要的。

他表示，台灣口罩配送系統很成熟，若真有配送不足的情況，台南市政府將了解及調度；萬一國內供應有問題，建議中央將對外輸出的口罩調撥回國內市場，畢竟台灣民眾健康安全最優先。

他說，行政院長蘇貞昌、衛生福利部長陳時中已對現階段防疫做了裁示，中央定調，市府就遵循。

黃偉哲3日宣布台南市將重新要求無法保持社交距離的室內場所需戴口罩，4日起進入2週宣導期，宣導期過後將對違反的業者進行罰款等強制處分。

口罩 黃偉哲 武漢

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