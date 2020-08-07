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南都汽車營業所員工熱心公益 今與華山基金會一同敬老

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南都汽車營業所員工與華山基金會合辦敬老公益活動。記者周宗禎／攝影
南都汽車營業所員工與華山基金會合辦敬老公益活動。記者周宗禎／攝影

華山基金會與南都汽車北台南營業所今天在永康區烏竹里活動中心，舉辦「提前歡慶父親節公益活動，華山人員與10多名南都員工也為90多歲壽星老人家熱鬧慶生。

活動由烏竹里社區活動中心樂齡阿公阿嬤們領銜開場，活潑開朗的長者透過鑼鼓與舞蹈表演，將氣氛炒到最高點，華山幫助的阿公阿嬤一起勁歌熱舞，同輩鼓勵彼此「要活就要動」。

南都汽車北台南營業所副所長方寬率領員工志工，也挑戰「一日畫家」，邀請長輩們擔任模特兒，用年輕人的視角描繪出長輩的模樣，同時希望現場的長者都能把他們當作自己的子孫，一同創造一個溫馨又熱鬧的父親節回憶。方寬率說，因為曾集資贊助華山公益活動，得知今天的活動來響應，營業所30多個員工平常就有參與公益活動，今天有11人參與。

華山基金會在台南永康區服務孤苦弱勢長輩已15年，提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲、物資協助、促進社會參與等服務。為籌措三失長者日常服務經費，現正進行「2020常年服務暨第8屆愛老人 中秋亮起來」公益計劃，推廣蛋捲禮盒每盒6個180元，及麻豆文旦禮盒5台斤510元，歡迎民眾揪團合購，協助更多孤老晚年得到更好的照護。愛心專線：(06)205-5841李站長。

南都汽車營業所員工與華山基金會合辦敬老公益活動。記者周宗禎／攝影
南都汽車營業所員工與華山基金會合辦敬老公益活動。記者周宗禎／攝影
南都汽車營業所員工與華山基金會合辦敬老公益活動。記者周宗禎／攝影
南都汽車營業所員工與華山基金會合辦敬老公益活動。記者周宗禎／攝影
南都汽車營業所員工與華山基金會合辦敬老公益活動。記者周宗禎／攝影
南都汽車營業所員工與華山基金會合辦敬老公益活動。記者周宗禎／攝影
南都汽車營業所員工與華山基金會合辦敬老公益活動。記者周宗禎／攝影
南都汽車營業所員工與華山基金會合辦敬老公益活動。記者周宗禎／攝影

公益活動 父親節 阿嬤

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