南都汽車營業所員工熱心公益 今與華山基金會一同敬老

華山基金會與南都汽車北台南營業所今天在永康區烏竹里活動中心，舉辦「提前歡慶父親節」公益活動，華山人員與10多名南都員工也為90多歲壽星老人家熱鬧慶生。

活動由烏竹里社區活動中心樂齡阿公阿嬤們領銜開場，活潑開朗的長者透過鑼鼓與舞蹈表演，將氣氛炒到最高點，華山幫助的阿公阿嬤一起勁歌熱舞，同輩鼓勵彼此「要活就要動」。

南都汽車北台南營業所副所長方寬率領員工志工，也挑戰「一日畫家」，邀請長輩們擔任模特兒，用年輕人的視角描繪出長輩的模樣，同時希望現場的長者都能把他們當作自己的子孫，一同創造一個溫馨又熱鬧的父親節回憶。方寬率說，因為曾集資贊助華山公益活動，得知今天的活動來響應，營業所30多個員工平常就有參與公益活動，今天有11人參與。