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別失望！國慶焰火在漁光島施放 將軍漁港也有暖場焰火

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
圖為去年在屏東河濱公園試放影像。圖／本報資料照片
圖為去年在屏東河濱公園試放影像。圖／本報資料照片

今年國慶焰火將首度在台南安平漁光島登場，台南市政府與台南市議會為迎接縣市合併十周年，將擴大舉辦國慶活動，而原本焰火施放地點的選項之一將軍漁港也將會有焰火暖場活動，讓溪南、溪北的民眾都能感受到歡樂氛圍。

南市府原本提議5處國慶焰火施放場地，包括「漁光島、觀夕平台、安平港區」、「將軍漁港及七股鹽山」、「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸」，最後國慶籌備會經評估後，選定在漁光島施放，對此，許多溪北民眾都大感失望。

台南市議長郭信良認為，今年適逢縣市合併十周年，主場焰火已選擇在市區安平施放，那溪北也應有相關國慶活動，建議在將軍漁港、大內辦暖身活動，兼顧海線、山線，讓整個台南地區的市民都能一同參與國慶盛事。

台南市政府表示，之前在選擇主場焰火施放地點時，將軍漁港呼聲也很高，目前規畫9月底、10月初會在溪北地區有暖場活動，初步規畫在將軍漁港周邊施放焰火及市集，以海當背景施放高低空焰火，待委外招商即有細節規畫。另外，大內是否會辦焰火活動，市府表示還在討論。

文化局指出，以往10月會辦國慶民俗藝術節，但今年因疫情關係國外團隊無法前來，市長黃偉哲也相當關心藝陣團體，因此今年10月1日到4日會在新營南瀛綠都心舉辦「台灣演藝」活動，讓民眾來場不一樣的國慶視覺饗宴。

觀旅局表示，台南市在8月推出海鮮節，9月有溫泉美食節，10月則有國慶焰火活動，11月全國溫泉季在台南開幕，12月耶誕點燈，接續連串的活動各有特色，歡迎大家到台南旅遊。

國慶 將軍漁港 溫泉季

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