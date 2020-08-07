阿里山太興黃頭鷺季 首批萬鷺朝鳳蓄勢待發

嘉義縣大阿里山區梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」奇景，即將登場，阿里山國家風景區管理處上午在文峰遊客中心，舉辦「2020太興萬鷺朝鳳」活動宣傳，22日將舉辦特色市集，針對太興特色，規畫2條一日遊程，讓遊客體驗人文及生態之旅。

相傳梅山鄉太興村（金萱茶故鄉）地理是「鳳凰穴」，每年白露，成千上萬黃頭鷺向南遷徙，經過太興村，鷺飛成群山谷中乘風盤旋，交織成全台唯一的特殊生態景象「萬鷺朝鳳」奇景。

阿管處長馬惠達偕同立委陳明文辦公室主任簡文化、嘉縣文觀光局長許有仁、嘉縣旅館商業同業公會理事長陳昆茂及多位議員、鄉長、在地村里長宣傳，阿管處與太興社區發展協會合辦「太興萬鷺朝鳳」系列體驗活動。

結合在地產業辦理「產業推廣市集」，展售產業農特產及特色商品，提供預約制導覽解說服務及茶席體驗，透過社區人文、生態導覽旅，結合品茗太興金萱茶，賞鷺之餘深入探索在地文化。

馬惠達說，當成千上萬隻黃頭鷺盤旋空中，數次變換隊形的精彩畫面，宛如谷中翻飛的小白龍，系列活動搭配黃頭鷺遷徙期間，定22日、9月12日及10月10日在黃頭鷺停車場（草本傳奇旁）、飛瀑停車場（華姐野菜舖子旁）、佑嬅農場（鷺露茶居旁）及農興宮等地設置產業推廣市集。

另針對太興特色規畫2條一日遊程，探索太興飛瀑步道、梨園寮車站、泰興巖等在地文化及地景特色。活動資訊請洽太興社區發展協會簡先生0933-356466，或至太興黃頭鷺季-萬鷺朝鳳粉絲專頁查詢，詳情請上阿管處官網或至「阿里山新印象」粉絲專頁查詢。