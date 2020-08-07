漢堡王推台南限定「巧克力華堡」 網驚：真的是全糖市

漢堡王將在9月1日進駐台南北區，開設台南首間門市，由於台南的食物常被外縣市人認為很甜，有「全糖市」之稱，台南市長黃偉哲更常自稱「全糖市長」，這次漢堡王也呼應在地飲食風情，推出限定「HERSHEY’S巧克力華堡」，網友紛紛驚呼「真的加糖了！」、「台南真的是全糖市！」

漢堡王指出，2010年曾在台南仁德家樂福開門市，2013年撤出，經過7年，漢堡王將在下月1日進駐北區成功路，重新開設台南第一間漢堡王。

為了呼應台南料理習慣加糖的特色，漢堡王台南店推出「HERSHEY’S巧克力華堡」，以華堡為基礎，再加上香濃的HERSHEY’S SYRUP巧克力醬，讓火烤牛肉與巧克力相互搭配。

有網友說，如果巧克力堡可以搭配甘蔗汁那就絕配了，也有人說「太有創意，這真的很台南味」、「我台南我驕傲！」