彰化媽起駕 彰化南瑤宮展開3天2夜笨港進香之旅
因新冠肺炎疫情延期的彰化南瑤宮庚子年笨港進香活動，今天清晨起駕，展開為期3天2夜的進香活動，訂9日回鑾彰化南瑤宮安座。
彰化南瑤宮庚子年笨港進香活動原定在國曆3月21日（農曆2月28日）起駕，進行8天7夜徒步進香，卻因新冠肺炎疫情爆發而延期，進而縮短為3天2夜，並採車輛進香方式。今天起駕儀式，仍顧及疫情有再起趨勢，除了盡量再精簡隨香信眾，廟方也再加強相關防疫措施。
彰化南瑤宮今年的笨港進香活動輪由老二媽、興二媽與老五媽會負責舉辦，在清晨6時的起駕儀式，由彰化縣長王惠美、彰化南瑤宮管理人彰化市長林世賢及各大宮廟大總理等人與祭，雖然因為疫情，各宮廟、陣頭人員比往年略少，儀式同樣隆重，在請媽祖上轎後，點起馬炮、二通炮、三通炮後，起駕展開進香行程，場面熱鬧滾滾。
縣長王惠美說，南瑤宮建廟於清乾隆3年（西元1738年），從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港間）進香的傳統，為台灣史上第一個的進香團，被譽為台灣進香團鼻祖，祈求庇佑眾生，瘟疫遠離，國泰民安，風調雨順。
王惠美表示，今年南瑤宮笨港進香活動因為受到新冠肺炎疫情的影響而延期，但在各大總理用心共同努力下，媽祖也連續給了7個聖筊得以順利辦理，為了兼顧防疫，今年進香活動由7天6夜改為3天2夜，大家對媽祖的虔誠，相信媽祖也感受得到，媽祖一定會保佑大家疫情平安、經濟發展。
市長林世賢也感謝所有參與的人員，恭請天上聖母保佑遶境進香順利、大家身體健康。
彰化南瑤宮今年的笨港進香活動，今天起駕後，抵雲林西螺遶境、虎尾天后宮駐駕；8日到北港朝天宮會午時香、笨港天后宮進行換龍袍儀式、新港奉天宮駐駕會香；9日新港祭頭香、北斗白鶴宮祭貳香、彰化市區遶境回鑾安座。
今年進香活動輪由南瑤宮十個媽會中的老二媽、興二媽與老五媽會舉辦，也就是所謂的「二媽年」，而多年來流傳久遠一句非常有名的諺語「大媽進香愛吃雞（供品要豐富）、二媽進香愛冤家（進香時二媽會與五媽會會員時而會起爭執）、三媽進香愛潦溪（進香回程一定要涉水走過濁水溪）」，凸顯南瑤宮笨港進香活動由不同媽會輪值舉辦時，有各自不同的特色。
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