攝護腺癌鄉下比都市高1成 北港扶輪社免費篩檢

攝護腺癌是癌症第六大死因，更是銀髮男性的隱形殺手，雲林縣北港扶輪社父親節前夕送給父親健康好禮，邀請中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金率領團隊為50至75歲男性免費篩檢，並由北港振興戲院贊助攝護腺癌抽血檢驗、口腔黏膜篩檢，早發現早治療。

北港扶輪社長郭文強表示，每位父親肩負家庭重責，生活壓力大，身心疲憊常又無暇照顧自己，疾病上身還鐵齒忌醫，延誤病情得不償失，愛老爸不如馬上行動，結合北港媽祖醫院送給所有父親健康好禮。

北港媽祖醫院長吳錫金指出，攝護腺癌好發50歲以上男性，初期症狀少，當腫瘤逐漸長大壓迫尿道才會出現解尿困難、頻尿、無法憋尿、夜尿甚至解血尿或射精有血，或是轉移到骨頭造成疼痛、病理性骨折、容易流血不止或體重減輕。

本身也是泌尿科醫師的吳錫金指出，診斷主要依據血清攝護腺特定抗原(PSA)及肛診，因對疾病認知不同，常有城鄉差異；四年來媽祖醫院診斷170位攝護腺癌病人，晚期第三、四期佔了46.4%，比台中院本部37.5%多了9%，這也是首次在雲林開辦「攝護腺癌警覺日」的原因，希望提高攝護腺癌治癒率。

放射腫瘤科主任李芃逸醫師也說，一位64歲王先生兩年前因排尿出問題，門診檢查發現攝護腺特異抗原癌症指數高達170ng/ml，切片證實攝護腺癌第三期，後來接受達文西機器手臂攝護腺切除手術、放射線及荷爾蒙整合型治療，指數已降低於0.2ng/ml。另一名86歲顏先生也被檢出第四期攝護腺癌併有骨轉移，接受最新整合治療，荷爾蒙二代藥物治療及放射線治療，指數也控制在0.3ng/ml以下。