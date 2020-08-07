父親節台灣好行故宮南院線 跟著老爸主打歌玩翻嘉義

明天周末父親節，暑假安心旅遊上路，又有三倍券等發放領取，嘉義縣文化觀光局推出「跟著老爸的主打歌玩嘉義」，將新港、民雄等特色景點與爸爸最愛唱的經典歌曲結合成卡拉OK，用歌曲就讓人對景點產生共鳴。

遊客只要搭乘「台灣好行故宮南院線」接駁公車，不僅省去開車、停車的困擾，今天起到9月30日，刷電子票證還能享票價5折優惠。

故宮南院線是以日本東京JR山手線為借鏡，透過環狀線概念串起大嘉義平原地區的文化、觀光、景點及產業；並將故宮南院、蒜頭糖廠、板陶窯、頂菜園及民雄地區的觀光工廠列入行經站點。

文觀局將老爸愛唱的歌，跟景點結合成創意K歌，用歌曲讓人對景點產生不同共鳴點，如新港鄉頂菜園復古場景，讓人唱出寶島歌王葉啟田的故鄉「有幾間厝 用磚仔砌 看起來普通普通」。

看到蒜頭糖廠的火車，就想起年輕離鄉背井外出打拚的辛苦，哼起林強向前走的「火車漸漸在起走再會我的故鄉和親戚」，這些歌曲都是耳熟能詳的名曲。希望搭乘好行暢遊這些景點勾起回憶，也能跟家人再創新的旅遊記憶。