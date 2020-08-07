搶救逾半世紀廢棄的溪洲國小 嘉縣府：配合校園活化
嘉義縣偏遠義竹鄉溪洲國小，53年村民集資購地建校，因少子化人口流失廢校，淪為蚊子校園，校舍老舊傳出縣府將拆除，社區居民申請登錄歷史建築未通過，反對拆除校舍，要求保留活化；嘉縣文化基金會董事兼朴子市日新文化協會理事長陳俊哲，聲援社區居民，希望保留校園活化。
陳俊哲說，溪州國小53年村民集資購地，讓政府建校，後因少子化，變成光榮國小分校，最後關校，現在村民維持清潔做休閒空間，但大樹修剪需要政府協助，其他希望維護現狀。
校舍是戰後日治工法，是一兩代人啟蒙時期記憶，幸運地被保留在秘密空間中，凝固久遠校園時空，懷念琅琅讀書聲，感謝居民強力挽留，希望縣府能夠成全」；文史工作者指出，溪州國小校舍是木結構鋼筋混凝土建物，保留懷舊大象溜滑梯等遊具，具保存價值。
溪洲社區研議配合特色農作籌措經費，轉型成立「桑椹故事館」，保留建物發展特色，活化經費將向農委會水土保持局提出「農村再造計畫」或募款，並培訓社區志工。但管理的光榮國小認為，校園建物老舊，多逾使用年限，95年裁併校後閒置至今，不僅結構安全堪慮、有礙觀瞻，恐淪為社區死角治安隱憂。
教育處說，上月與公所、校方、社區開會協調，因文資審議會決議不登錄歷史建築，協調會決議由社區編寫計畫申請或籌經費，以利建物修整及合法使用，社區需選定保留建物設施些，其餘拆除；循牛稠底新富分校模式，建物設施經公所確認拆除標的後，保留建物管理權及土地移轉公所，以利校園活化再利用事權統一。
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