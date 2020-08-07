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防疫8大場所戴口罩 醫師：我們無法自外於全球大流行

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣「小鎮醫師」陳錦煌(左 )扮抗疫急先鋒，宣導防疫衛教。圖／取自陳錦煌臉書
嘉義縣「小鎮醫師」陳錦煌(左 )扮抗疫急先鋒，宣導防疫衛教。圖／取自陳錦煌臉書

全球新冠肺炎疫情依然嚴峻， 國內疫情蠢蠢欲動，中央流行疫情指揮官陳時中宣布，8大場所應戴口罩；發起全國社區防疫行動聯盟的前政務委員、嘉義縣「小鎮醫師」陳錦煌說，「台灣絕對無法自外於這場新冠肺炎全球大流行，我們只是因為SARS的痛苦經驗，搶到了一點點喘息的時間，我們準備好了嗎？」

陳錦煌昨晚參加全國社區防疫行動聯盟線上論壇，結束後，陳貼臉書說，新冠肺炎全球爆增至2000萬例時，台灣人仍可優哉優哉享受後疫情的新生活，然而大家都瞭解，台灣絕對無法自外於這場新冠肺炎的全球大流行。

他說，上周在慈濟醫院安排下，和非洲莫三比克有場社區防疫線上交流，他們雖然窮到連肥皂也買不起，然而他們努力專注合作學習，對抗新冠肺炎的精神非常令人感動。「台灣真的那麼安全？比利時工程師、泰國移工、日本女學生一再告訴我們，台灣從世界的角度來看，和我們自己認為的其實不太一樣」。

陳錦煌創辦新港鄉文教基金會，曾任行政院921災後重建委員會執行長，台大醫學系畢業後返鄉開診所服務，守護鄉民健康，疫情爆發後，他扮抗疫急先鋒，不斷臉書貼文，勸阻大甲媽祖遶境，宣導防疫衛教，號召動員地方各界組社區防疫行動委員會，展開防疫行動，排練洗手舞，關懷長輩。

「病毒像魔鬼，藏在細節中」，他強調，面對無藥可醫的新冠病毒，與其無明恐慌，不如社區團結一起來，他提出以「健康社區生活共同體」為基礎的社區防疫，勤洗手增加抵抗力，自己健康，全家健康，社區防疫就可成功。

新冠肺炎 疫情 大甲媽祖

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