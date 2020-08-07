這下精彩了！ 台南水交社看門狗、骰子、寶可夢大亂鬥

台南市南區水交社文化園區，為了讓參訪遊客有更舒適遊憩環境，日前增設40多塊的水泥方塊，方便民眾遊園歇腳休息，經文化局邀請台南高商廣設科老師莫嘉賓率師生彩繪，為園區添加采姿與尋寶巧意。

文化局專委陳修程表示，當初考量水交社文化園區為舊空軍眷村改建，參訪者年齡層也許偏長者，所以增設不同立方體，方便長者歇歇腳，角度不一樣也方便長者可以坐下來「不照面」欣賞園區景觀聊天。後因水泥方塊單灰色調，顏色過於灰暗，夜間園區常有人不小心踢到或絆腳，而有彩繪的想法。

莫嘉賓表，一般彩繪都是牆面或地面，曾畫過5、6層樓高的牆面，也畫過百公呎的地面，但1個立方體彩繪扣除地板接觸面共有5個面要畫，彩繪時立面與立面要接好才不會從45度角看出破綻，所以難度高。於是商請台南高商與光華高中師生參與彩繪，由於這兩所學校常有合作相關案件經驗，更會很有效率的完成。

參與人員有陳燕裕、吳雨蓁、莫懿、蔡晏芸、莫芸、袁逸文、莫荔、莊諺旼、楊宗頤、蔡孟洧、田書華、方翰偲、王宥南、黃月琳等人，由莫懿負責事前規畫，分A-H共八區塊，A區電玩「麥快」、B區方體保可夢球、C區看門狗、D區溶化的冰塊、E區魔術方塊、F區鞋櫃、G區骰子、H區電玩問號，溶入時代電玩與傳統玩具，具年輕人的創意與巧思。