新塭嘉應廟百年首次跨嘉南地區遶境 南巡北狩清晨起駕

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟遵照尹府千歲降旨，進行180年來首次「南巡北狩」奠安綏境，清晨起駕，將以6天5夜巡狩嘉縣、台南市12 個鄉鎮市區，縣長翁章梁受邀擔任「頒旨官」，站上帥台，頒授玉旨、帥印、尚方寶劍，請主帥尹府千歲上神轎出發。

長長的遶境隊伍、尹府千歲神轎，沿著西濱公路出發，往台南方向前進，沿途燃放大量鞭炮煙火，各式陣頭、花車、鑼鼓齊鳴，熱鬧滾滾，一群新塭青年成立「新塭嘉應廟攝影團隊」，用攝錄器材全程記錄，開臉書直播， 讓信眾線上跟著遶境，立委蔡易餘回故鄉參加遶境起駕儀式。

「新塭嘉應廟」是當地居民信仰中心，供奉主神「九龍三公」來自大陸福建省晉江縣東石鎮仙跡境嘉應廟，陪祀尹府千歲、游天王、吳府千歲、南海金觀音、虎爺等眾神明佛，「衝水路請客王」縣定無形文化資產民俗當地盛事。

去年「衝水路儀式」完成，尹府千歲靈降旨舉行「南巡北狩」遶境，當下信眾不知緣由，年初全球爆發新冠肺炎疫情，信眾這才明白；相傳尹府千歲為天庭龍天護法，領玉旨降下凡塵遊巡四大部州，右執玉皇所贈硃砂神筆，左握女媧娘娘所贈七彩寶石，下降新塭濟度眾生顯神威。