快訊

臉書允許員工在家上班至明年7月 提供近3萬元補助

褪色的被爆記憶：廣島原爆75年...倖存者述說的戰爭

新塭嘉應廟百年首次跨嘉南地區遶境 南巡北狩清晨起駕

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「南巡北狩」奠安綏境，清晨起駕，縣長翁章梁受邀擔任「頒旨官」，站上帥台，頒授玉旨、帥印、尚方寶劍，請主帥尹府千歲上神轎出發。圖／縣府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「南巡北狩」奠安綏境，清晨起駕，縣長翁章梁受邀擔任「頒旨官」，站上帥台，頒授玉旨、帥印、尚方寶劍，請主帥尹府千歲上神轎出發。圖／縣府提供

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟遵照尹府千歲降旨，進行180年來首次「南巡北狩」奠安綏境，清晨起駕，將以6天5夜巡狩嘉縣、台南市12 個鄉鎮市區，縣長翁章梁受邀擔任「頒旨官」，站上帥台，頒授玉旨、帥印、尚方寶劍，請主帥尹府千歲上神轎出發。

長長的遶境隊伍、尹府千歲神轎，沿著西濱公路出發，往台南方向前進，沿途燃放大量鞭炮煙火，各式陣頭、花車、鑼鼓齊鳴，熱鬧滾滾，一群新塭青年成立「新塭嘉應廟攝影團隊」，用攝錄器材全程記錄，開臉書直播， 讓信眾線上跟著遶境，立委蔡易餘回故鄉參加遶境起駕儀式。

「新塭嘉應廟」是當地居民信仰中心，供奉主神「九龍三公」來自大陸福建省晉江縣東石鎮仙跡境嘉應廟，陪祀尹府千歲、游天王、吳府千歲、南海金觀音、虎爺等眾神明佛，「衝水路請客王」縣定無形文化資產民俗當地盛事。

去年「衝水路儀式」完成，尹府千歲靈降旨舉行「南巡北狩」遶境，當下信眾不知緣由，年初全球爆發新冠肺炎疫情，信眾這才明白；相傳尹府千歲為天庭龍天護法，領玉旨降下凡塵遊巡四大部州，右執玉皇所贈硃砂神筆，左握女媧娘娘所贈七彩寶石，下降新塭濟度眾生顯神威。

「南巡北狩」清晨6點從嘉應廟出發，跨越八掌溪南下台南市北門區南鯤鯓，接著出巡將軍、七股、西港、佳里、學甲與鹽水區，再跨八掌溪回到嘉縣義竹鄉，遶境鹿草鄉、朴子市、東石鄉與布袋鎮；尹府千歲降旨在台61線與縣道163線交界處附近空曠處設「刑部堂」，受理陰界冤親債主申訴冤情，禁止閒人進入，避免惡靈上身，等13日辦理普度後才解除，

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「南巡北狩」奠安綏境，清晨起駕，縣長翁章梁(左)受邀擔任「頒旨官」，站上帥台，頒授玉旨、帥印、尚方寶劍，請主帥尹府千歲上神轎出發。圖／縣府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「南巡北狩」奠安綏境，清晨起駕，縣長翁章梁(左)受邀擔任「頒旨官」，站上帥台，頒授玉旨、帥印、尚方寶劍，請主帥尹府千歲上神轎出發。圖／縣府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「南巡北狩」奠安綏境，清晨起駕，縣長翁章梁(左)受邀擔任「頒旨官」，站上帥台，頒授玉旨、帥印、尚方寶劍，請主帥尹府千歲上神轎出發。圖／縣府提供
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「南巡北狩」奠安綏境，清晨起駕，縣長翁章梁(左)受邀擔任「頒旨官」，站上帥台，頒授玉旨、帥印、尚方寶劍，請主帥尹府千歲上神轎出發。圖／縣府提供
長長的遶境隊伍、尹府千歲神轎，沿著西濱公路出發，往台南方向前進，沿途燃放大量鞭炮煙火，各式陣頭、花車、鑼鼓齊鳴，熱鬧滾滾。記者魯永明／翻攝
長長的遶境隊伍、尹府千歲神轎，沿著西濱公路出發，往台南方向前進，沿途燃放大量鞭炮煙火，各式陣頭、花車、鑼鼓齊鳴，熱鬧滾滾。記者魯永明／翻攝
長長的遶境隊伍、尹府千歲神轎，沿著西濱公路出發，往台南方向前進，沿途燃放大量鞭炮煙火，各式陣頭、花車、鑼鼓齊鳴，熱鬧滾滾。記者魯永明／翻攝
長長的遶境隊伍、尹府千歲神轎，沿著西濱公路出發，往台南方向前進，沿途燃放大量鞭炮煙火，各式陣頭、花車、鑼鼓齊鳴，熱鬧滾滾。記者魯永明／翻攝

遶境 神轎 東石

延伸閱讀

鄉野奇譚／媽祖託夢遶境 信徒趕工大支香

城隍爺生南投三地遶境出巡 林明溱：疫情不要再來

新塭嘉應廟南巡北狩7日起駕 刑部堂閒人禁入免惡靈上身

慶關公聖誕 「大溪大禧」31社頭遶境揭幕

相關新聞

這下精彩了！ 台南水交社看門狗、骰子、寶可夢大亂鬥

台南市南區水交社文化園區，為了讓參訪遊客有更舒適遊憩環境，日前增設40多塊的水泥方塊，方便民眾遊園歇腳休息，經文化局邀請...

新塭嘉應廟百年首次跨嘉南地區遶境 南巡北狩清晨起駕

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟遵照尹府千歲降旨，進行180年來首次「南巡北狩」奠安綏境，清晨起駕，將以6天5夜巡狩嘉縣、台南市1...

爆婚外情 南市衛生局長准辭

台南市政府衛生局長陳怡被爆出與已婚女秘書婚外情，台南市長黃偉哲指出，陳怡日前多次因健康因素口頭、書面向他請辭，考量個人意...

嘉市綠映水漾公園啟用 生態豐

嘉義市「綠映水漾公園」昨天啟用，市長黃敏惠表示，這座生態公園，不僅提供休憩，也結合自行車道、串連八掌溪景點，更重要的是，...

雲林新媒體藝術眷村開幕 開放體驗

雲林縣虎尾鎮著名的建國眷村，從日治時期的虎尾飛行場成為國民政府來台後的空軍基地，2005年建國眷村完成公告徵收補償後走入...

台南總鋪師 辦19桌款待獨老

台南市廚師職業工會昨天攜手安平區公所，席開19桌，免費款待獨居長者，慶祝父親節。南市廚師職業工會20多年來，每遇佳節就動...

台南義警出勤亡 壽險僅賠4萬

台南市一名義警在今年1月期間，值班簽到出勤後，突感不適，緊急送醫不治，家屬申請警察局福利團體壽險理賠時，保險公司認定非屬...

偏鄉定義不同 補助不公待解決

教育部、衛福部、行政院人事總處對偏鄉定義條件不同，導致服務偏鄉的公教人員待遇加給、長照服務員補助不公，除了偏鄉留不住正式...

幸福巴士偏校增站 老師加給沒了

嘉義縣政府為改善阿里山鄉民行的不便，爭取公路總局補助購置「幸福巴士」，在來吉、豐山部落設公車站牌，當地公教人員卻因增設站...

後壁崁頂放火馬 登錄南市無形文化資產入夜熱鬧

台南市後壁區後壁崁頂放火馬民俗傳承逾百年，登錄台南市無形文化資產，納入市定民俗，今晚由台南市長黃偉哲頒發登錄證書，現場鞭...

雲林玩起來！1泊4食、五星遊程邀遊客暢遊享優惠

搶攻觀光及消費商機，雲林縣長張麗善今天宣布加碼推出全國版安心旅遊，包括「4+1優惠入住雲林星級飯店」、「安心旅遊國旅補助...

雲林斗六文化路T字路 「左轉」困擾終有解！

「找不到可以左轉的時機」，這是許多行經雲林斗六市警民街接文化路駕駛人的共同心聲！附近有鎮東國小、斗六國中、網球場及縣立游...

熱門新聞

百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

台南衛生局長提前半月離職 除捲婚外情風波還有這原因

彰化縣新增5支測速桿 花壇中山路測速桿近日已開張

小確幸來了！金門敲定秋節家戶購酒日期 民眾記得領取

竹縣連續2年榮獲招商卓越獎第一 首座影城2022年完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。