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後壁崁頂放火馬 登錄南市無形文化資產入夜熱鬧

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
後壁崁頂放火馬，登錄台南市無形文化資產，晚間鞭炮四射熱鬧景況。記者謝進盛／翻攝
後壁崁頂放火馬，登錄台南市無形文化資產，晚間鞭炮四射熱鬧景況。記者謝進盛／翻攝

台南市後壁區後壁崁頂放火馬民俗傳承逾百年，登錄台南市無形文化資產，納入市定民俗，今晚由台南市長黃偉哲頒發登錄證書，現場鞭炮煙火照耀夜空，熱鬧滾滾。

台南市政府文化局說，「池王爺有食，冤魂亦有食」是後壁崁頂地區流傳逾百年的俗諺，每年農曆6月17日，即池王爺聖誕前一日，崁頂信眾都信守百年前池王爺的神示，以「放火馬」方式，舉行與崁頂歷史傳說有關的告慰冤魂儀式，不只體現池王爺的悲憫，百年民俗傳承迄今，也彰顯地方信眾對池王爺的承諾。

此一特色民俗，經市府今年6月審議通過、7月公告登錄為台南市無形文化資產，登錄名稱為「後壁崁頂放火馬」，保存者為「勸善堂」，為後壁區首項登錄無形文化資產，意義重大。

為彰顯其珍貴價值並表彰在地民眾傳承民俗用心，黃偉哲市長今晚前往頒發文化資產登錄證書。

文化局說，「崁頂」為後壁區北境庄頭，勸善堂為崁頂信仰中心，主祀池府千歲。據考證，聚落以北的舊八掌溪河道，曾為清代台灣三大民變之一「戴潮春事件」古戰場，地方現存有「林進避崩埤」（盜匪襲擊官兵）、「五虎寮事件」（諸羅縣湖仔內盜匪搶庄遭崁頂壯丁襲殺）兩種說法，皆指本地曾經殺戮，陰魂冤氣甚重，後經池王爺神示，訂於每年池王聖誕前一日祭拜冤魂、普度亡靈，地方民眾並燃放火馬以為冤魂前往陰間腳力，相當特殊。

台南後壁崁頂放火馬，登錄台南市無形文化資產，市長黃偉哲晚間到場頒發證書。記者謝進盛／翻攝
台南後壁崁頂放火馬，登錄台南市無形文化資產，市長黃偉哲晚間到場頒發證書。記者謝進盛／翻攝
後壁崁頂放火馬，登錄台南市無形文化資產，地方欣喜不已。記者謝進盛／翻攝
後壁崁頂放火馬，登錄台南市無形文化資產，地方欣喜不已。記者謝進盛／翻攝
後壁崁頂放火馬，登錄台南市無形文化資產，與會鄉親一起體驗。記者謝進盛／翻攝
後壁崁頂放火馬，登錄台南市無形文化資產，與會鄉親一起體驗。記者謝進盛／翻攝

文化資產 文化局

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