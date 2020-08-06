後壁崁頂放火馬 登錄南市無形文化資產入夜熱鬧

台南市後壁區後壁崁頂放火馬民俗傳承逾百年，登錄台南市無形文化資產，納入市定民俗，今晚由台南市長黃偉哲頒發登錄證書，現場鞭炮煙火照耀夜空，熱鬧滾滾。

台南市政府文化局說，「池王爺有食，冤魂亦有食」是後壁崁頂地區流傳逾百年的俗諺，每年農曆6月17日，即池王爺聖誕前一日，崁頂信眾都信守百年前池王爺的神示，以「放火馬」方式，舉行與崁頂歷史傳說有關的告慰冤魂儀式，不只體現池王爺的悲憫，百年民俗傳承迄今，也彰顯地方信眾對池王爺的承諾。

此一特色民俗，經市府今年6月審議通過、7月公告登錄為台南市無形文化資產，登錄名稱為「後壁崁頂放火馬」，保存者為「勸善堂」，為後壁區首項登錄無形文化資產，意義重大。

為彰顯其珍貴價值並表彰在地民眾傳承民俗用心，黃偉哲市長今晚前往頒發文化資產登錄證書。