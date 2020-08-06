雲林玩起來！1泊4食、五星遊程邀遊客暢遊享優惠

搶攻觀光及消費商機，雲林縣長張麗善今天宣布加碼推出全國版安心旅遊，包括「4+1優惠入住雲林星級飯店」、「安心旅遊國旅補助方案-致青春-銅板價遊雲林活動」交通出運，及預計9月推出全國遊客皆可報名的17種經典遊程，搭配7月15日上路的振興三倍券，暢遊雲林享盡優惠。

張麗善表示，新冠肺炎疫情全球延燒，國際旅遊全面停擺，重創旅遊業及觀光產業，為了振興縣內旅遊及觀光業者，此次結合縣內旅宿業、9家觀光工廠及相關傳統產業推出升級版套裝遊程。

包括4+1優惠入住雲林星級飯店，遊客於周一至周五入住劍湖山渡假大飯店、三好國際酒店、朝聖高悅酒店，使用安心旅遊補助加上振興三倍券，等於免費享受1泊4食的高品質服務。

另外「安心旅遊國旅補助方案-致青春-銅板價遊雲林活動」，補助民眾8月7日至31日到劍湖山世界每人只要50元即可搭乘，包括北港線（北港-元長-土庫-劍湖山世界）、虎尾線（虎尾科技大學-虎尾-斗南-劍湖山世界），每天往返各2班次服務遊客。

文化觀光處長陳璧君表示，「遊雲林抽汽車送農場」抽獎活動目前開放遊客登錄中，凡於7月1日至10月31日期間入住雲林縣合法旅宿，或於縣內使用振興三倍券消費累積滿2000元，11月1日前可至活動網站上傳收據或發票影本，登錄相關資訊即可參加抽獎。