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雲林玩起來！1泊4食、五星遊程邀遊客暢遊享優惠

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
搶攻觀光及消費商機，雲林縣推出一系列安心旅遊優惠措施。圖／雲林縣政府提供
搶攻觀光及消費商機，雲林縣推出一系列安心旅遊優惠措施。圖／雲林縣政府提供

搶攻觀光及消費商機，雲林縣長張麗善今天宣布加碼推出全國版安心旅遊，包括「4+1優惠入住雲林星級飯店」、「安心旅遊國旅補助方案-致青春-銅板價遊雲林活動」交通出運，及預計9月推出全國遊客皆可報名的17種經典遊程，搭配7月15日上路的振興三倍券，暢遊雲林享盡優惠。

張麗善表示，新冠肺炎疫情全球延燒，國際旅遊全面停擺，重創旅遊業及觀光產業，為了振興縣內旅遊及觀光業者，此次結合縣內旅宿業、9家觀光工廠及相關傳統產業推出升級版套裝遊程。

包括4+1優惠入住雲林星級飯店，遊客於周一至周五入住劍湖山渡假大飯店、三好國際酒店、朝聖高悅酒店，使用安心旅遊補助加上振興三倍券，等於免費享受1泊4食的高品質服務。

另外「安心旅遊國旅補助方案-致青春-銅板價遊雲林活動」，補助民眾8月7日至31日到劍湖山世界每人只要50元即可搭乘，包括北港線（北港-元長-土庫-劍湖山世界）、虎尾線（虎尾科技大學-虎尾-斗南-劍湖山世界），每天往返各2班次服務遊客。

文化觀光處長陳璧君表示，「遊雲林抽汽車送農場」抽獎活動目前開放遊客登錄中，凡於7月1日至10月31日期間入住雲林縣合法旅宿，或於縣內使用振興三倍券消費累積滿2000元，11月1日前可至活動網站上傳收據或發票影本，登錄相關資訊即可參加抽獎。

獎項目前有農場契作、咖啡樹、稻田插秧割稻、拔蘿蔔等體驗，還有男女對鞋、下午茶券、鮮奶酥、現金禮券、樂園門票組、旅店住宿券、電動機車、iPad及藍芽喇叭等超過百份好禮可抽，由雲林縣不動產開發商業同業公會贊助價值70萬的最大獎TOYOTA ALTIS 1.8汽車也等待幸運遊客開回家。

「遊雲林抽汽車送農場」最大獎為價值70萬的TOYOTA汽車，等待幸運遊客開回家。圖／雲林縣政府提供
「遊雲林抽汽車送農場」最大獎為價值70萬的TOYOTA汽車，等待幸運遊客開回家。圖／雲林縣政府提供
遊客以50元票價即可搭乘台西客運到雲林劍湖山主題樂園暢遊。圖／雲林縣政府提供
遊客以50元票價即可搭乘台西客運到雲林劍湖山主題樂園暢遊。圖／雲林縣政府提供

國旅補助 劍湖山世界 北港

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