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雲林斗六文化路T字路 「左轉」困擾終有解！
「找不到可以左轉的時機」，這是許多行經雲林斗六市警民街接文化路駕駛人的共同心聲！附近有鎮東國小、斗六國中、網球場及縣立游泳池的文化路及警民街，是在地人經常使用的交通要道，但該處交接的T字路口常被笑稱為「盲點路口」，因為沒有左轉燈，雙邊用路人要左轉都得抓緊短短幾秒鐘，冒生命危險通過馬路，經相關單位重畫車道、加裝多時向號誌後，多年窘境總算化解。
斗六市文化路從市中心圓環一路延伸，北上可銜接至國道三號，鄰近還有學區及重要公共場館，車流量相當大，但數十年來民眾飽受「左轉」困擾。如欲從文化路北上車道左轉進入警民街，會因為對向車流緊湊快速而須冒險轉彎。若以警民街燈號為主，待綠燈時過彎則會變成闖紅燈，不少用路人還因此被警察開罰單。
鎮東里長楊鴻玉表示，轉不轉都讓用路人「很痛苦」，該路口還因此發生數次車禍。斗六市長林聖爵多次前往會勘，他指出，礙於雙線道無法設立多時相號誌的法規，因此向相關單位爭取將該路段重畫為三線道，再增設左轉燈，解決民眾兩難的窘境。
林聖爵說，趁著日前自來水廠於該路段進行路面鋪設管路工程，他與鎮東、文化里里長，雲林縣長張麗善及縣警察局交通隊，和自來水公司共同研究解決辦法，終於取得合法重畫道路，將鎮東國小前路面標線增加為三線道，北上車道多出一道待轉道，也增設左轉燈，讓用路人可以安心左轉。
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