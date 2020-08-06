「遲到的婚禮」圓爺奶夢 麥寮公所展婚紗照分享幸福

高齡91歲的白金夫妻檔李機生、李林菜今天參加麥寮鄉公所舉辦的「千歲世紀婚禮」，與另外11對爺奶穿上婚紗，一圓當年未能擁有風光婚禮的缺憾；公所今天也提前為15位辛勞的模範爸爸們歡慶父親節，所內藝文空間至9月底前持續展出爺奶婚紗照和15位模範爸爸的帥照，與洽公民眾分享幸福快樂的氛圍。

已是白金婚的李機生阿公、李林菜阿嬤結褵70年，憶起當年兩人因媒妁之言結婚，且沒有多餘的錢辦婚禮。李阿公說，「扛一頂轎子就把老婆娶回家了」，多年來內心一直覺得很愧對老婆，今年算是補償她一場「風光」的婚禮。

「以前農業社會生活困苦，結婚時連雙新鞋都買不起！」許水清阿公說，60多年前是向鄰居借牛車迎娶新娘，與太太許林秀輝都沒有穿婚紗、禮服，許阿公直言「外在風光都不重要，懂得珍惜緣分才重要！」

「你是針，我是線，針線永遠連相偎…」，81歲的蔡連標阿公深情望著牽手蔡林葉，輕輕唱著經典老歌「針線情」，讓活動現場充滿粉紅泡泡。相伴走過半世紀人生的蔡連標與蔡林葉，至今恩愛如昔，是人人稱羨的模範夫妻。

麥寮鄉公所與橋頭、施厝及西施社區發展協會共同舉辦「施厝詩情畫意囍事連連千歲世紀婚禮」，邀請鄉內12對恩愛夫妻穿婚紗、走紅毯，補辦一場「遲到的婚禮」，還幫他們拍婚紗照、辦喜宴，圓滿心中多年願望。