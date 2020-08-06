防疫動起來！雲林縣8月10日起 室內須配戴口罩

為防範新冠肺炎疫情再掀高峰，中央流行疫情指揮中心昨天公布於八類場所須戴上口罩，包括娛樂、賣場、醫療院所、大型活動等空間。雲林縣長張麗善表示，雲林縣於8月10日起實施室內空間一律配戴口罩的措施，公務機關等公共場所也將重啟實名制登記。

中央宣布務必戴口罩的八類場所包含醫療照護機構、大眾運輸場站或車廂、賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市）、教育學習場所（補習班、K書中心）、展演競賽場所、宗教場所及活動、休閒娛樂場所（電影院、音樂廳、體育館、夜店、酒吧、KTV）、大型活動場所。

張麗善表示，10日起雲林縣針對密閉環境、公共場所及高風險場所，若民眾無法保持社交距離，一律要求配戴口罩；進入縣府或其他公務機關等須戴口罩，並實施實名制，場所出入口也將提供酒精讓民眾消毒。