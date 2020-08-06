聽新聞
test
0:00 / 0:00

防空洞變身互動場域 引領民眾走入時空隧道

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣政府將荒廢十多年的建國眷村修復、活化，具有歷史痕跡的眷村聚落經常吸引各類活動到此舉辦。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府將荒廢十多年的建國眷村修復、活化，具有歷史痕跡的眷村聚落經常吸引各類活動到此舉辦。記者陳苡葳／攝影

雲林縣虎尾鎮著名的建國眷村，從日治時期的虎尾飛行場成為國民政府來台後的空軍基地。2005年建國眷村完成公告徵收補償後走入歷史，經縣府修復、活化後，今年獲得文化部補助，共投入2千萬打造「新媒體藝術眷村」，縣長張麗善今天為活動揭開序幕，邀請民眾前來體驗多媒體放映及VR等虛實情境，回顧昔日建國眷村的地景與生活風貌。

「呼叫、呼叫」，「呼叫完畢OVER，聽到請回答」這段熟悉的對答，是許多空軍及眷屬的共同回憶。建國眷村1990年由政府徵收改建一村，2005年二村完成公告徵收補償後正式走入歷史，自此閒置多年。

時隔10多年後，縣府投入修復及活化，成為近年各類活動爭相前往的場域。張麗善說，眷村文化是台灣重要的歷史寫實，當年建國一村防空洞即為防空指揮部，具有發報電台的功能，用來傳達與收取最新的外部資訊等功能。

新聞處長廖淑玲表示，此次將防空洞打造成「沈浸式劇場」，結合科技投影呈現歷史再造回顧，包括虎尾機場歷史，及空軍飛行虛擬體驗，讓民眾感受戰機及轟炸機呼嘯而過的震撼，身歷其境緊張恐懼的氛圍。

硬體設計師利培安指出，建國眷村防空洞有80多年歷史，以不破壞原有格局，改善防空洞採光及通風，讓建物重現昔日氣氛。

除有新媒體裝置，假日還有街頭藝人展演、大地市集及DIY體驗，即日起每周二至周日，上午9點至下午5點開放民眾線上預約及現場報名，詳情可搜尋關鍵字「雲躲」。

雲林虎尾建國眷村已有80年歷史，防空洞更是許多空軍及眷屬的共同回憶。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾建國眷村已有80年歷史，防空洞更是許多空軍及眷屬的共同回憶。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前右）體驗VR虛擬情境，回顧昔日建國眷村空軍基地景象。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前右）體驗VR虛擬情境，回顧昔日建國眷村空軍基地景象。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今年獲文化部補助，在虎尾建國眷村打造新媒體藝術眷村，即日起開放民眾預約體驗多媒體放映及VR等虛實情境。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今年獲文化部補助，在虎尾建國眷村打造新媒體藝術眷村，即日起開放民眾預約體驗多媒體放映及VR等虛實情境。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今年獲文化部補助，共投入2千萬打造「新媒體藝術眷村」，開放民眾體驗多媒體放映及VR等虛實空軍基地情境。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今年獲文化部補助，共投入2千萬打造「新媒體藝術眷村」，開放民眾體驗多媒體放映及VR等虛實空軍基地情境。記者陳苡葳／攝影

眷村 空軍 修復

延伸閱讀

雲林眷村防空洞轉型 結合新科技體驗戰爭與和平

緊急救護如與「時間賽跑」 慈善會捐救護車出力

首辦護照+註冊自動通關一次GET！ 雲林20戶政全面開辦

男子攜刀闖雲縣府協調會 張麗善要求加強門禁

相關新聞

防空洞變身互動場域 引領民眾走入時空隧道

雲林縣虎尾鎮著名的建國眷村，從日治時期的虎尾飛行場成為國民政府來台後的空軍基地。2005年建國眷村完成公告徵收補償後走入...

違反勞基法及職安法 南市勞工局上半年開罰逾千萬元

台南市政府勞工局公布今年上半年違反勞基法及職安法前5大排行榜，加班費未依規定給付、雇主應設置必要安全衛生設備及措施分居上...

遊客敲打動物觀光農場被迫休園 嘉義縣府稽查過關復業

嘉義縣民雄鄉三隻小豬觀光農場上月底試營運，吸引大批親子人潮參觀，卻發生遊客敲打動物脫序行為，涉違反動保法，業者緊急休園1...

嘉市文化局新局長40歲女設計師 號召北漂青年返嘉

嘉義市政府今天舉行新任文化局長盧怡君布達、宣誓典禮，市長黃敏惠期許，盧怡君透過設計專業與實務經驗，在明年台灣設計展、國際...

台南衛生局長提前半月離職 除捲婚外情風波還有這原因

台南市衛生局長陳怡捲入婚外情風波，今天請辭獲准，台南市長黃偉哲下午受訪時表示，原本陳怡在防疫期間即有離開的意願，7月明確...

犒賞全市警員辛勞 台南警局長購4000多盒年輪蛋糕

父親節接近，體恤基層警員辛勞，台南市政府警察局長詹永茂自掏腰包訂購4000多份年輪蛋糕，今贈送給全台南市警察，感謝在治安...

防疫情升溫8大場所應戴口罩 翁章梁賣場宣導送口罩

全球新冠肺炎疫情依然嚴峻，國內疫情蠢蠢欲動，中央流行疫情指揮官陳時中宣布，8大場所應戴口罩，目前宣導期；嘉義縣長翁章梁戴...

閱讀扎根有成 嘉義縣1國中、2國小校長獲教育部表揚

教育部109年度推動閱讀績優學校公布得獎名單，嘉義縣六嘉國中榮獲閱讀磐石獎；菁埔國小校長劉麗吟、網寮國小校長吳芊萱榮獲閱...

台南總鋪師散播愛 持續20多年不中輟

安平區公所與台南市廚師職業工會今天席開19桌，免費款待獨居老人，慶祝父親節。南市廚師職業工會已經連續20多年，每年父親節...

民雄農工全國科展再創佳績 研究粉圓、保鮮膜奪2項大獎

嘉義縣民雄農工日前參加全國中小學科學展覽會成績優秀，分別以天然快煮粉圓及非塑料環保保鮮膜兩項研究題材，奪得農業與食品學科...

被稱「公園市長」黃敏惠：建公園創造好環境是先進做法

嘉義市「綠映水漾公園」今天啟用，嘉義市長黃敏惠強調，這座生態公園不僅提供民眾休憩，也結合自行車道、串連八掌溪景點，更重要...

嘉義好神活動開跑 布袋建德宮火燈夜巡首次上阿里山

農曆7月將近，「2020嘉義好神」系列活動16日由嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，接續9月5日「迎大士爺創意...

熱門新聞

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

台南衛生局長提前半月離職 除捲婚外情風波還有這原因

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

國內首座空中彩虹自行車道近期啟用 車友驚艷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。