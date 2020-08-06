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防空洞變身互動場域 引領民眾走入時空隧道
雲林縣虎尾鎮著名的建國眷村，從日治時期的虎尾飛行場成為國民政府來台後的空軍基地。2005年建國眷村完成公告徵收補償後走入歷史，經縣府修復、活化後，今年獲得文化部補助，共投入2千萬打造「新媒體藝術眷村」，縣長張麗善今天為活動揭開序幕，邀請民眾前來體驗多媒體放映及VR等虛實情境，回顧昔日建國眷村的地景與生活風貌。
「呼叫、呼叫」，「呼叫完畢OVER，聽到請回答」這段熟悉的對答，是許多空軍及眷屬的共同回憶。建國眷村1990年由政府徵收改建一村，2005年二村完成公告徵收補償後正式走入歷史，自此閒置多年。
時隔10多年後，縣府投入修復及活化，成為近年各類活動爭相前往的場域。張麗善說，眷村文化是台灣重要的歷史寫實，當年建國一村防空洞即為防空指揮部，具有發報電台的功能，用來傳達與收取最新的外部資訊等功能。
新聞處長廖淑玲表示，此次將防空洞打造成「沈浸式劇場」，結合科技投影呈現歷史再造回顧，包括虎尾機場歷史，及空軍飛行虛擬體驗，讓民眾感受戰機及轟炸機呼嘯而過的震撼，身歷其境緊張恐懼的氛圍。
硬體設計師利培安指出，建國眷村防空洞有80多年歷史，以不破壞原有格局，改善防空洞採光及通風，讓建物重現昔日氣氛。
除有新媒體裝置，假日還有街頭藝人展演、大地市集及DIY體驗，即日起每周二至周日，上午9點至下午5點開放民眾線上預約及現場報名，詳情可搜尋關鍵字「雲躲」。
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