違反勞基法及職安法 南市勞工局上半年開罰逾千萬元

台南市政府勞工局公布今年上半年違反勞基法及職安法前5大排行榜，加班費未依規定給付、雇主應設置必要安全衛生設備及措施分居上述兩法排行第一，開罰逾千萬元，勞工局要求雇主落實職場安全與維護勞工權益。

勞工局職安健康處統計，針對違反勞動法部分，今年截至6月底，針對轄內事業單位查有具體違法情事依法裁處家數有250家，違反法條數有342次，罰鍰金額1080萬元。與去年同期裁處家數359家，違反法條數537次，裁處件數降低。

經分析，上半年勞動基準檢查裁處資料，顯示延時工資(加班費)未依規定給付占16.37%、出勤紀錄未詳實逐日記載至分鐘為止有14.04%、未依規定7天有1天休息占11.11%、未備置勞工工資清冊占8.19%、延長工時超過法定標準(超時工作)有8.19%，為前五大常見違反法條。

職業安全衛生檢查裁處資料，以未設置符合規定之安全衛生設備及措施居第一，佔42.55%；次之為發生職業災害未於8小時內通報勞檢機構佔19.15%；未訂定作業環境監測計畫或實施監測及事業單位與承攬人分別僱用勞工共同作業時，原事業單位應採取必要措施各佔10.64%並列第三名；排名第五名為未事前告知承攬人工作環境及危害因素佔6.38%。