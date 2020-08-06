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遊客敲打動物觀光農場被迫休園 嘉義縣府稽查過關復業
嘉義縣民雄鄉三隻小豬觀光農場上月底試營運，吸引大批親子人潮參觀，卻發生遊客敲打動物脫序行為，涉違反動保法，業者緊急休園1天，縣府家畜疾病防治所上午派動保人員稽查，業者增加人員管理，增設警示牌提醒遊客，勿任意觸摸動物餵食，通過稽查恢復開園營業。
這處數千坪觀光農場由大型養豬場轉型，主打親子客群，園區飼養20多種動物，包括保育類長臂猴，還有水豚、迷你馬、梅花鹿、兔子、紅鶴、綿羊等可愛動物，以鸚鵡數量最多，讓遊客與動物互動。
試營運期間發生部分遊客脫序行為，小朋友拿盆子敲打迷你馬，動物被嚇壞，業者勸導遊客，屢勸不聽，迫使業者緊急休園讓動物休息，業者投下資金將養豬場轉型改成可愛動物觀光農場，讓民眾有接近動物的大自然教室，豈料發生遊客脫序行為，為免再發生，業者增加管理人力，增設警示牌。
家畜疾病防治所說，要求業者避免展演動物直接接觸民眾，留意防止脫逃設施建立，增加警示牌提醒遊客，勿任意觸摸動物餵食，加強各種動物不同習性環境規規畫，業者配合改善，同意重新開園營業。
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