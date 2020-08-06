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中藥重金屬超標連環爆！盛唐、九褔遭勒令停業

「小驢兒」陪華山長輩慶祝父親節 盼助更多孤老

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
驢保潔環保清潔有限公司今天帶來「小驢兒」與華山長輩同歡。圖／華山基金會提供
驢保潔環保清潔有限公司今天帶來「小驢兒」與華山長輩同歡。圖／華山基金會提供

父親節將至，驢保潔環保清潔有限公司今天邀請華山基金會服務的獨居長輩提前共度父親節，除切蛋糕慶祝之外，還特地帶著公司吉祥物「小驢兒」與長輩同歡，並捐贈10萬元作為華山常年服務經費，期盼幫助更多孤老。

驢保潔董事長蘇翰揚表示，小時候家中經濟不好，曾經接受各界的幫助，現在有能力回饋社會，希望藉此善舉拋磚引玉，集結社會力量幫助孤老，讓善的種子能在各角落發芽。未來驢保潔每月將固定撥出公司盈餘的3%到5%投入公益活動，歡迎民眾預約清潔環保，一起做愛心

華山基金會指出，已在大台南地區成立40個愛心天使站，免費為2600名失能、失智、失依的長輩提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，希望大家能響應「送愛到家，因為有您」常年服務經費，認助一位長輩每月1250元，一年1萬5000元，愛心專線為（06）2500062吳站長。

愛心 父親節 獨居

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