嘉市文化局新局長40歲女設計師 號召北漂青年返嘉

嘉義市政府今天舉行新任文化局長盧怡君布達、宣誓典禮，市長黃敏惠期許，盧怡君透過設計專業與實務經驗，在明年台灣設計展、國際管樂節、各藝術節、圖書總館籌建工程發揮創意，帶動城市美學，提高嘉義市能見度與城市競爭力。

盧怡君指出，她是嘉義北漂孩子，感謝勇媽市長黃敏惠給她機會返鄉服務，北漂20年，她的心仍和嘉義緊緊相繫，非常幸運能在嘉義市文化、設計、藝術發展最興盛的時候，承接文化局長重任，也希望號召更多北漂藝文設計年輕人回「嘉」。

黃敏惠表示，盧怡君是嘉邑大天宮董事長盧朝南女兒，也是嘉義培養長大的孩子，從念嘉義高中美術班，到台灣師大設計研究所，盧怡君近20年都在業界服務，希望這次借重她的經驗及長才，凝聚更多的力量，找到更多的人，讓大家看到嘉義文化之美及優雅。

黃敏惠說，曾告訴盧怡君，文化局局長不是一個職位，而是一個志業，更是一個責任和使命，相信盧在嘉義市成長，會比別人有更高敏感度，明年有攸關嘉義市發展的台灣設計展，必須把握這舞台，展現嘉義市軟實力、巧實力；她也感謝代理局長林金龍，嘉義藝術節1人身兼2職的辛苦、好表現。