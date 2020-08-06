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慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

雲林眷村防空洞轉型 結合新科技體驗戰爭與和平

中央社 / 雲林縣6日電

雲林縣政府利用虎尾鎮建國眷村現有防空洞內部廣闊空間與圓頂造型，結合多媒體播放及虛擬實境軟體運用，讓民眾用不一樣方式感受戰爭的可怕及和平的珍貴。

虎尾鎮建國眷村於日治時期因戰爭而被選為日本海軍航空隊的軍事教育基地，隨著時代變遷眷村逐漸式微，雲林縣政府於2015年登錄列為歷史聚落，並向文化部爭取新台幣1600萬元補助，加上自籌400萬元經費展開防空洞空間活化。

雲林縣府利用防空洞內部廣闊空間，以新媒體科技及藝術打造人文、眷村、軍事戰備等地方故事與文化推廣的場域。

虎尾建國一村防空洞今天舉行開幕儀式，雲林縣長張麗善出席，她坐在防空洞內觀看沉浸式劇場，感受戰機與轟炸機呼嘯而過的震撼力，還透過虛擬實境軟體，參與發報任務，真實體會眷村生活記憶。

張麗善致詞時表示，二次大戰相當可怕，現在孩子無法體驗，透過歷史再造現場，回顧以往情境，在防空洞內的人相當安全，卻不知防空洞外面槍林彈雨，感受戰爭的可怕及和平的珍貴。

雲林縣政府指出，後續將舉辦系列活動，藉由活動融入地方特色，帶領民眾探索地方人文故事。

眷村 戰爭 張麗善

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