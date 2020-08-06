模範父親簡崑楠克服雙腳殘疾 靠裁縫養大子女

嘉義縣大林鎮民簡崑楠，因小兒麻痺造成雙腳殘疾，母親又早逝，身處逆境更堅強，學習裁縫成家立業，以精湛的裁縫手藝撫養兒女長大成人，榮獲109年嘉義縣模範父親。

簡崑楠出生於大林鎮過溪里純樸鄉下，8個月時染上小兒麻痺造成雙腳殘疾，母親在他2歲時不幸過世，在缺乏母愛及不良於行的情況下，簡崑楠仍堅強以對，完成小學學業後，到彰化博愛技能中心學習裁縫。

簡崑楠在技能中心結識同樣行動不便的王麗華，兩人相戀結婚後，回到大林開裁縫店。王麗華說，他先生手藝好，還自創「燈籠褲」獲得當時年輕人的喜愛，口耳相傳下，還有客人遠從南投而來。

簡崑楠靠著精湛的裁縫手藝，維持一家生計，把子女扶養成人，分別從大學和研究所畢業，女兒現任百貨公司課長，兒子是工程師。

鄰居說，簡崑楠夫妻在兒女年幼時，常與孩子參加公共活動和團體旅遊，孩子們幫爸爸媽媽推輪椅的溫暖畫面，至今仍印象深刻。

大林鎮長簡志偉今天到簡崑楠家中恭賀他榮獲109年嘉義縣模範父親，並贈送電子鍋與大林出產的良質米。

簡志偉說，上天給予簡崑楠不完整的雙腳，但他不怨天尤人，以不服輸的個性，從逆境中翻轉人生，讓人感動。