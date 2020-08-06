防疫情升溫8大場所應戴口罩 翁章梁賣場宣導送口罩

全球新冠肺炎疫情依然嚴峻，國內疫情蠢蠢欲動，中央流行疫情指揮官陳時中宣布，8大場所應戴口罩，目前宣導期；嘉義縣長翁章梁戴口罩上午視察縣治全聯福利中心、縣立圖書館民眾戴口罩情形，發現未戴口罩民眾，當場發送口罩，勸導民眾出入人多場所務必戴口罩。

8大場所應佩戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集及教育學習、展演競賽、娛樂、大型活動、宗教等場所。

翁章梁說，配合中央流行疫情指揮中心新指示，呼籲民眾在嘉義縣轄應戴口罩8大場所，務必配戴口罩，養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，降低感染風險。

翁章梁帶領縣府人員視察全聯福利中心、縣立圖書館，賣場員工戴口罩服務民眾，縣府人員站入口處，手持標語牌勸導民眾務必配戴口罩，翁章梁勸導民眾戴口罩，對未戴口罩民眾，翁發送口罩供民眾配戴。