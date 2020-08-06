閱讀扎根有成 嘉義縣1國中、2國小校長獲教育部表揚

教育部109年度推動閱讀績優學校公布得獎名單，嘉義縣六嘉國中榮獲閱讀磐石獎；菁埔國小校長劉麗吟、網寮國小校長吳芊萱榮獲閱讀推手個人獎，成績亮眼，閱讀扎根有成。

閱讀磐石學校：「科技、創意六家佃」六嘉國中，位在偏遠六腳鄉，資源缺乏，限縮孩子視野，但六嘉積極為孩子打造希望，期透過閱讀力量，拓展孩子世界，改變未來，期許孩子將所學用於社會、關懷社會。

六嘉國中以六腳名產落花生為精神代表，閱讀推動目標分四階段，包含好事花生（鼓勵學生大量閱讀）、花生滿路（提升學習動機）、落地生根（探究閱讀）、妙筆生花（將閱讀推廣至社會議題）。

閱讀推手個人組：點亮閱讀光，「菁」彩孩子未來路：菁埔國小校長劉麗吟，劉麗吟認為，閱讀是偏鄉孩子活出希望機會，藉閱讀將孩子學習與生活融合、與世界接軌、與未來連結；劉麗吟致力閱讀教育推動，重視閱讀力的提升，強調學生展演力與寫作力重要，透過閱讀力提升，開啟孩子競爭力。