台南總鋪師散播愛 持續20多年不中輟

安平區公所與台南市廚師職業工會今天席開19桌，免費款待獨居老人，慶祝父親節。南市廚師職業工會已經連續20多年，每年父親節、母親節、重陽節、端午節都動員義工烹飪料理款待老人家。理事長黃秀林說，取之於社會，用之於社會，他們的成就來自社會力量，也應回饋社會。

「愛心總舖師-溫馨關懷活動」暨慶祝父親節聯歡餐會，今天中午在安平區華平里活動中心舉行，在美味料理與歡樂的音樂聲中，老人家享受了溫馨又美好的一餐，愉快的心情寫在臉上。

黃秀林說，台南市廚師職業工會共有會員3千多人，並成立義工隊，以回饋的心情服務社會。20多年來廚師職業工會都會利用佳節辦理關懷活動。每年父親節都會結合區公所，由工會出食材、人力，料理美味佳餚，款待老人家，去年在中西區舉辦，今年則到安平區來辦。

「我們靠社會力量成長，有成就了就應回饋社會，幫助許多沒有能力工作的獨居老人。」黃秀林說，南市職業廚師工會就是以這樣的心情，持續來辦，除了父親節外，母親節、重陽節、端午節也都辦餐會款待老人家或弱勢族群。