民雄農工全國科展再創佳績 研究粉圓、保鮮膜奪2項大獎

嘉義縣民雄農工日前參加全國中小學科學展覽會成績優秀，分別以天然快煮粉圓及非塑料環保保鮮膜兩項研究題材，奪得農業與食品學科第一名及環境科學科第三名，並分別獲得廠商大成食品及台灣康寧公司肯定，校長鍾順水肯定學生的成就，並表示，會請同學先申請專利，有機會尋找廠商合作。

食品科指導老師王俊雄表示，食品科二年級學生陳昭穎、許薰延發現一般市售粉圓需花費超過3小時蒸煮才能食用，非常耗時耗能，且添加大量防腐劑，經過研究發現，粉圓是由一層薄膜與裡面的澱粉粒組成，但市售粉圓的薄膜不易透水，才導致煮不熟。

陳昭穎和許薰延參考去年學長姐科展完成的天然吸管作品，以及煮紅豆先泡水的概念，以海藻膠做基材，成功做出透水薄膜，將包覆透水薄膜的粉圓事前泡水半小時，就可減少煮粉圓時間，全程加起來更只要1小時，吃起來的口感與飲料店的粉圓口感相同。

由食品科二年級學生林國琰、蔡乙綾與機械科二年級學生莊凱堯跨領域合作完成的非塑料環保保鮮膜，今年已先獲得專題競賽食品群創意組第一名，這次再拿下全國科展第三名。

林國琰表示，他們以糯米紙為概念，花費近2個月時間尋找材料及研究製作技術，發現可結合汽車科的噴模技術，以甘油、海藻膠為基底製作，完全無添加塑膠，指導老師汽車科陳秋庭表示，此作品已經過延展性、耐熱、及分解時間等研究，生產技術成熟，預估市售價格與可生物分解保鮮膜差不多，但更環保且安全。