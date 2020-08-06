快訊

入境全體普篩？指揮中心李秉穎：暫不需要 每日420萬成本高

癌症救星？「熱苦瓜水能抗癌」是真還是假？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民雄農工全國科展再創佳績 研究粉圓、保鮮膜奪2項大獎

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄農工食品科二年級學生林國琰解釋非塑料環保保鮮膜的創意發想。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄農工食品科二年級學生林國琰解釋非塑料環保保鮮膜的創意發想。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣民雄農工日前參加全國中小學科學展覽會成績優秀，分別以天然快煮粉圓及非塑料環保保鮮膜兩項研究題材，奪得農業與食品學科第一名及環境科學科第三名，並分別獲得廠商大成食品及台灣康寧公司肯定，校長鍾順水肯定學生的成就，並表示，會請同學先申請專利，有機會尋找廠商合作。

食品科指導老師王俊雄表示，食品科二年級學生陳昭穎、許薰延發現一般市售粉圓需花費超過3小時蒸煮才能食用，非常耗時耗能，且添加大量防腐劑，經過研究發現，粉圓是由一層薄膜與裡面的澱粉粒組成，但市售粉圓的薄膜不易透水，才導致煮不熟。

陳昭穎和許薰延參考去年學長姐科展完成的天然吸管作品，以及煮紅豆先泡水的概念，以海藻膠做基材，成功做出透水薄膜，將包覆透水薄膜的粉圓事前泡水半小時，就可減少煮粉圓時間，全程加起來更只要1小時，吃起來的口感與飲料店的粉圓口感相同。

由食品科二年級學生林國琰、蔡乙綾與機械科二年級學生莊凱堯跨領域合作完成的非塑料環保保鮮膜，今年已先獲得專題競賽食品群創意組第一名，這次再拿下全國科展第三名。

林國琰表示，他們以糯米紙為概念，花費近2個月時間尋找材料及研究製作技術，發現可結合汽車科的噴模技術，以甘油、海藻膠為基底製作，完全無添加塑膠，指導老師汽車科陳秋庭表示，此作品已經過延展性、耐熱、及分解時間等研究，生產技術成熟，預估市售價格與可生物分解保鮮膜差不多，但更環保且安全。

鍾順水表示，民雄農工10多年來參與科展比賽，共奪得12次全國第一名、12次總統接見表揚，對身處偏鄉的他們來說實屬不易，師生團隊在全國科展的兩件作品都相當有商品化價值，對社會環境的貢獻也值得讚許，感謝老師王俊雄、陳秋庭及機械科王瓊祥等人對學生的指導。

嘉義縣民雄農工指導老師王俊雄（右）及學生陳昭穎（左）、許薰延（中）解釋天然快煮粉圓的製作發想。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄農工指導老師王俊雄（右）及學生陳昭穎（左）、許薰延（中）解釋天然快煮粉圓的製作發想。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄農工今年參加全國科展勇奪農業與食品學科第一名及環境科學科第三名，校長鍾順水（左四）與學生、指導老師合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄農工今年參加全國科展勇奪農業與食品學科第一名及環境科學科第三名，校長鍾順水（左四）與學生、指導老師合影。記者陳玫伶／攝影

吸管

延伸閱讀

食譜／美麗蔥花麵包

手勢感應結合物聯網取代視力檢視 永慶學生全國科展第2

小孩學什麼才藝cp值高？ 網友狂推這項可「促進大腦多方作業」

竹縣全國數位閱讀探究競賽奪1特優2優等 科展4作品獲獎

相關新聞

婆婆媽媽省下買菜錢 捐資175萬買救災器材助打火兄弟

成立32年的台南市中西區惠心愛心會，成員幾乎都是街坊鄰居的婆婆媽媽，大家每個月省下100元的買菜錢，行善積德，默默關懷與...

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

台南市政府衛生局長陳怡被爆出與已婚女秘書發生婚外情，台南市長黃偉哲表示，陳怡日前即多次因健康因素口頭、書面向他表達辭意，...

閱讀扎根有成 嘉義縣1國中、2國小校長獲教育部表揚

教育部109年度推動閱讀績優學校公布得獎名單，嘉義縣六嘉國中榮獲閱讀磐石獎；菁埔國小校長劉麗吟、網寮國小校長吳芊萱榮獲閱...

台南總鋪師散播愛 持續20多年不中輟

安平區公所與台南市廚師職業工會今天席開19桌，免費款待獨居老人，慶祝父親節。南市廚師職業工會已經連續20多年，每年父親節...

民雄農工全國科展再創佳績 研究粉圓、保鮮膜奪2項大獎

嘉義縣民雄農工日前參加全國中小學科學展覽會成績優秀，分別以天然快煮粉圓及非塑料環保保鮮膜兩項研究題材，奪得農業與食品學科...

被稱「公園市長」黃敏惠：建公園創造好環境是先進做法

嘉義市「綠映水漾公園」今天啟用，嘉義市長黃敏惠強調，這座生態公園不僅提供民眾休憩，也結合自行車道、串連八掌溪景點，更重要...

嘉義好神活動開跑 布袋建德宮火燈夜巡首次上阿里山

農曆7月將近，「2020嘉義好神」系列活動16日由嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，接續9月5日「迎大士爺創意...

台南衛生局長爆婚外情請辭 女秘書前夫：公理得到伸張

台南市衛生局長陳怡遭爆與女秘書搞婚外情，他以健康因素為由向市長黃偉哲請辭今獲准，女秘書的前夫表示，這是還他一個公道，社會...

公所走廊變藝廊！ 台南六甲松鶴藝文走廊開展

台南市六甲區公所將走廊變「藝廊」，將公所2樓廊道成立「松鶴藝文走廊」辦理藝文創作展覽，辦公環境增添藝文氣息的氛圍，同時讓...

台南市東區上半年度車禍肇事 路口搶快是主因

台南市東區今年1至6月上半年度，受傷類交通事故發生1955件、受傷 2807人，警方今天說，其中507件肇因為轉彎車未禮...

老化少子化雙重夾擊 嘉義縣人口預估10月跌破50萬大關

農業縣嘉義縣受老化少子化雙重夾擊，加上就業機會少，青壯人口流失，老人比例全台居冠，縣府民政處最新人口統計，到7月底全縣人...

「吃圳水拜圳頭」 耆老手編籠仔笱重現攔水艱辛

俗話說「吃果子拜樹頭」，象徵人不忘本、飲水思源的重要，早年雲林縣林內鄉居民即是自編竹製的「籠仔笱」攔濁水溪水灌溉，雲林農...

熱門新聞

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

「菜鳥別進圓環」日本人玩台南列8心得 在地人狂點頭

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

百輛露營車開進武陵農場大草原 民眾批帶頭違法

住宅節能設備補助弱勢450萬 苗縣即日起受理申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。