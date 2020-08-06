被稱「公園市長」黃敏惠：建公園創造好環境是先進做法

嘉義市「綠映水漾公園」今天啟用，嘉義市長黃敏惠強調，這座生態公園不僅提供民眾休憩，也結合自行車道、串連八掌溪景點，更重要的是，肺癌已成為台灣新國病，公園是都市之肺，對環境、空氣清潔非常重要，建設公園是先進文明做法，幸好當初規劃丶開闢這麼多公園，讓市民有了更好生活環境。

「綠映水漾公園」位於嘉義市彌陀路與學府路口，八掌溪人行景觀橋旁，總面積近2.5公頃的公園原本是墳墓區，經過市府完成遷葬作業後，配合五河局魅力河段計畫，並獲經濟部水利署水環境計畫補助，及市府配合款共計9000萬元，二年前發包動工，成為一座帶狀親水遊憩公園。

「綠映水漾公園」連接映月橋，成為超大型親水休閒綠帶，公園設計結合「雨水撲滿」概念，可儲留120公噸雨水作為植栽澆灌用水，更具環保概念。

黃敏惠表示，日前邀請台大醫師陳晉興演講，提到國內肝癌逐漸趨緩，但罹患肺癌人數不斷增加，肺癌已成為台灣新國病，若不提早重視未來只會越來越嚴重，也提醒市民遠離環境汙染、強化自身免疫力的重要性。