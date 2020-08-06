快訊

陳姓烘焙師被撞死3年了 家屬收到酒女第一封信「對不起你們」

欠債高達2億4千萬 澎恰恰開記者會坦言已破產

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義好神活動開跑 布袋建德宮火燈夜巡首次上阿里山

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
2020嘉義好神系列活動16日揭開序幕，縣長翁章梁(右二)品嘗建德宮海鮮粥、 觀看文創商品。記者魯永明／攝影
2020嘉義好神系列活動16日揭開序幕，縣長翁章梁(右二)品嘗建德宮海鮮粥、 觀看文創商品。記者魯永明／攝影

農曆7月將近，「2020嘉義好神」系列活動16日由嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，接續9月5日「迎大士爺創意踩街活動」，以及9月8日「大士爺祭」。

縣長翁章梁上午與來賓在文化觀光局宣傳，今年爆發新冠肺炎疫情，逾百年歷史的民俗宗教活動火燈夜巡，14日將首次舉行3天2夜火把遶境，從海區建德宮走上阿里山，為民眾祈福。

宣傳記者會「好神演藝」表演暖場，嘉縣傑出演藝團隊雯翔舞團2名男演員，分別裝扮建德宮「李王爺」、大士爺廟「大士爺」精彩演出，翁章梁與建德宮主委陳國偉、大土爺廟董事長周漳炎、文觀局長許有仁及多名議員出席。

活動有別以往，規畫4大特色活動：好神演藝、全嘉防疫、火把遶行、天外飛仙，結合高科技無人機大士爺廟創意踩街、萬人訂閱網YouTube「蔡淘貴跑廟會」為活動進行影像紀錄宣傳，讓民眾體驗「嘉義好神」新魅力。

「好神演藝」邀雯翔舞團及神奇樂坊，用舞蹈、戲劇、音樂述說好神故事；邀高培華老師及鄒族團隊演出，還有知名台語天后幸福女聲「向蕙玲」、空靈歌手「玟靈與靈聲天團」、搖滾熱力樂團「粉紅藍樂團PinkBlue」等團隊演出。

火把遶行從建德宮拿火把從布袋走上阿里山，3天2夜遶境，隊伍由遊戲實況主王上豪直播，象徵李王爺出巡為嘉義縣祈福；9月5日「迎大士爺」創意踩街活動，有25隊團隊扮演特色好神從民雄國中起跑迎大士爺外，結合「無人機」打造天外飛仙，呈現舉頭三尺有神明，為踩街活動添加創新科技特色。

「嘉義好神」透過系列主題活動，跳脫農曆7月給人印象，打造嘉縣宗廟文化盛會，活動資訊請上嘉縣文化觀光局官網或嘉義好神粉絲專頁 https://www.facebook.com/Chiayigoodgod 。

2020嘉義好神系列活動16日揭開序幕，縣長翁章梁上午與來賓在文化觀光局宣傳。記者魯永明／攝影
2020嘉義好神系列活動16日揭開序幕，縣長翁章梁上午與來賓在文化觀光局宣傳。記者魯永明／攝影
2020嘉義好神系列活動16日揭開序幕，縣長翁章梁上午與來賓在文化觀光局宣傳。記者魯永明／攝影
2020嘉義好神系列活動16日揭開序幕，縣長翁章梁上午與來賓在文化觀光局宣傳。記者魯永明／攝影
2020嘉義好神系列活動16日揭開序幕，縣長翁章梁(中)上午與分別裝扮建德宮「李王爺」、大士爺廟「大士爺」 男演員宣傳。記者魯永明／攝影
2020嘉義好神系列活動16日揭開序幕，縣長翁章梁(中)上午與分別裝扮建德宮「李王爺」、大士爺廟「大士爺」 男演員宣傳。記者魯永明／攝影

嘉義 阿里山

延伸閱讀

嘉義KANO、9米高棒球滑梯！特搜「全台棒球景點」大集合，棒球迷出發追棒球

肇事致人受傷遭記違規3點？女子提訴訟告贏嘉義監理所

阿里山林鐵人行道 「紅線畫假的？」

畫紅線路段違停警稱無法取締？ 里長嘆：紅線畫假的？

相關新聞

婆婆媽媽省下買菜錢 捐資175萬買救災器材助打火兄弟

成立32年的台南市中西區惠心愛心會，成員幾乎都是街坊鄰居的婆婆媽媽，大家每個月省下100元的買菜錢，行善積德，默默關懷與...

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

台南市政府衛生局長陳怡被爆出與已婚女秘書發生婚外情，台南市長黃偉哲表示，陳怡日前即多次因健康因素口頭、書面向他表達辭意，...

被稱「公園市長」黃敏惠：建公園創造好環境是先進做法

嘉義市「綠映水漾公園」今天啟用，嘉義市長黃敏惠強調，這座生態公園不僅提供民眾休憩，也結合自行車道、串連八掌溪景點，更重要...

嘉義好神活動開跑 布袋建德宮火燈夜巡首次上阿里山

農曆7月將近，「2020嘉義好神」系列活動16日由嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，接續9月5日「迎大士爺創意...

台南衛生局長爆婚外情請辭 女秘書前夫：公理得到伸張

台南市衛生局長陳怡遭爆與女秘書搞婚外情，他以健康因素為由向市長黃偉哲請辭今獲准，女秘書的前夫表示，這是還他一個公道，社會...

公所走廊變藝廊！ 台南六甲松鶴藝文走廊開展

台南市六甲區公所將走廊變「藝廊」，將公所2樓廊道成立「松鶴藝文走廊」辦理藝文創作展覽，辦公環境增添藝文氣息的氛圍，同時讓...

台南市東區上半年度車禍肇事 路口搶快是主因

台南市東區今年1至6月上半年度，受傷類交通事故發生1955件、受傷 2807人，警方今天說，其中507件肇因為轉彎車未禮...

老化少子化雙重夾擊 嘉義縣人口預估10月跌破50萬大關

農業縣嘉義縣受老化少子化雙重夾擊，加上就業機會少，青壯人口流失，老人比例全台居冠，縣府民政處最新人口統計，到7月底全縣人...

「吃圳水拜圳頭」 耆老手編籠仔笱重現攔水艱辛

俗話說「吃果子拜樹頭」，象徵人不忘本、飲水思源的重要，早年雲林縣林內鄉居民即是自編竹製的「籠仔笱」攔濁水溪水灌溉，雲林農...

影／經典小鎮新化老街裝載老故事 百年碾米機轉動歷史

台南新化區入選交通部觀光局經典小鎮，地方正在推動「新化老屋生活故事博物館」計畫，目前已有長泰西藥房、晉發碾米廠、台灣棒球...

國內首座空中彩虹自行車道近期啟用 車友驚艷

嘉義縣政府自立開發的馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，夜間點燈，彩虹色的燈光吸睛，...

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

台19甲線台南科學園區旁台一支測速照相桿本月將啟用，測速方向還可調整，讓不少車主抱怨又要來「搶錢」嗎？警方則無奈說，主要...

熱門新聞

台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准

「菜鳥別進圓環」日本人玩台南列8心得 在地人狂點頭

進出南科注意！ 這支「會轉向」測速照相桿本月啟用

比鄭成功畫像久遠 「蔡復一畫像」成金門首件重要古物

住宅節能設備補助弱勢450萬 苗縣即日起受理申請

機車族串連 明天下班尖峰1處路口不斷待轉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。