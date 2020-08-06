嘉義好神活動開跑 布袋建德宮火燈夜巡首次上阿里山

農曆7月將近，「2020嘉義好神」系列活動16日由嘉義縣布袋鎮過溝建德宮「火燈夜巡」揭開序幕，接續9月5日「迎大士爺創意踩街活動」，以及9月8日「大士爺祭」。

縣長翁章梁上午與來賓在文化觀光局宣傳，今年爆發新冠肺炎疫情，逾百年歷史的民俗宗教活動火燈夜巡，14日將首次舉行3天2夜火把遶境，從海區建德宮走上阿里山，為民眾祈福。

宣傳記者會「好神演藝」表演暖場，嘉縣傑出演藝團隊雯翔舞團2名男演員，分別裝扮建德宮「李王爺」、大士爺廟「大士爺」精彩演出，翁章梁與建德宮主委陳國偉、大土爺廟董事長周漳炎、文觀局長許有仁及多名議員出席。

活動有別以往，規畫4大特色活動：好神演藝、全嘉防疫、火把遶行、天外飛仙，結合高科技無人機大士爺廟創意踩街、萬人訂閱網YouTube「蔡淘貴跑廟會」為活動進行影像紀錄宣傳，讓民眾體驗「嘉義好神」新魅力。

「好神演藝」邀雯翔舞團及神奇樂坊，用舞蹈、戲劇、音樂述說好神故事；邀高培華老師及鄒族團隊演出，還有知名台語天后幸福女聲「向蕙玲」、空靈歌手「玟靈與靈聲天團」、搖滾熱力樂團「粉紅藍樂團PinkBlue」等團隊演出。

火把遶行從建德宮拿火把從布袋走上阿里山，3天2夜遶境，隊伍由遊戲實況主王上豪直播，象徵李王爺出巡為嘉義縣祈福；9月5日「迎大士爺」創意踩街活動，有25隊團隊扮演特色好神從民雄國中起跑迎大士爺外，結合「無人機」打造天外飛仙，呈現舉頭三尺有神明，為踩街活動添加創新科技特色。