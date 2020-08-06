捲入婚外情風波 台南衛生局長陳怡請辭獲准

台南市政府衛生局長陳怡昨天被媒體報導與女秘書有婚外情，遭女方前夫提告求償。台南市長黃偉哲今天宣布，陳怡已因健康因素多次表達辭意，今天已勉予同意，16日生效。

黃偉哲上午透過市府新聞處發布新聞稿指出，陳怡從今年初就擔負防疫重責，今年3月發生車禍後，依然戴著頸圈，戮力從公，協助台南市民度過疫情最高峰的時刻，許多市民感念在心，同仁也非常尊敬這位政務官。但陳怡的健康狀況的確已受到影響，今年7月也多次以口頭及書面請辭。

新聞稿中指出，黃偉哲考慮到近期疫情再起，為了避免陳怡身心過度疲累，今天勉強予以准辭，並祝福陳怡早日恢復健康，回到正常的生活。衛生局長的職務，16日起將暫時由副局長代理。

台南市政府指出，陳怡辭職後，衛生局仍會繼續嚴守防疫工作，並配合中央指示，保障市民的健康與安全。