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婆婆媽媽省下買菜錢 捐資175萬買救災器材助打火兄弟
成立32年的台南市中西區惠心愛心會，成員幾乎都是街坊鄰居的婆婆媽媽，大家每個月省下100元的買菜錢，行善積德，默默關懷與濟助貧寒弱勢，今天並捐助175萬元給台南市消防局，將購買災情勘查車及救生船艇各1輛。
消防局今天上午10時35分，在永華訓練中心舉行災情勘查車及救生船艇各1輛捐贈儀式，由市議員兼中西區惠心愛心會理事長洪玉鳳捐贈，由副市長許育典代表接受並頒發感謝獎牌，感謝惠心愛心會造福人群的善行義舉，市議員蔡淑惠，消防局長李明峯到場觀禮。
惠心愛心會慷慨解囊捐贈價值約175萬元的災情勘查車等裝備器材，規畫配置的永華分隊轄區有許多狹小巷道及古蹟，臨近也有運河、漁光島等水域，災情勘查車有LED警示器、警報器及無線電等配備，在災害搶救、狹小巷道搶救、人命救助及災情查報上是一大利器，此外又搭配拖車架曳引船外機及救生艇，實能提升消防局水域救生能力。
許育典表示，消防局獲贈災情勘查車及救生船艇讓消防救災效能更為提升，使市民生命財產獲得更多保障。惠心愛心會濟世助人善行，足為社會公益典範，也希望今日善行能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉。
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