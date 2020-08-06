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台南衛生局長爆婚外情 因健康因素請辭獲准
台南市政府衛生局長陳怡被爆出與已婚女秘書發生婚外情，台南市長黃偉哲表示，陳怡日前即多次因健康因素口頭、書面向他表達辭意，在考量陳怡個人意願與後續防疫工作艱困，為避免陳身心俱疲，今天勉予同意，待交接工作完成後本月16日後職務暫時由副局長代理。
黃偉哲表示，陳怡從年初就擔負防疫重責，今年3月發生車禍後，依然戴著頸圈，戮力從公，協助台南市民度過疫情最高峰的時刻，許多市民感念在心，同仁也非常尊敬這位政務官，但陳局長的健康狀況的確已受到影響，今年七月也多次口頭及書面向他請辭。
黃偉哲說，考慮到近期疫情再起，為了避免陳怡身心過度疲累，今天勉強予以准辭，並祝福陳局長早日恢復健康，回到正常的生活。
台南市政府表示，陳怡辭職後，衛生局仍會繼續嚴守防疫工作，並配合中央指示，保障市民朋友的健康與安全。
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