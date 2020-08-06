台南市東區上半年度車禍肇事 路口搶快是主因

台南市東區今年1至6月上半年度，受傷類交通事故發生1955件、受傷 2807人，警方今天說，其中507件肇因為轉彎車未禮讓直行車居冠，占25.9%，分析車禍原因多半為駕駛人搶快通行路口造成，提醒汽機車駕駛人行經路口應減速慢行。

市警一分局交通組分析，台南市東區今年1-6月份受傷類交通事故肇事主因發現，轉彎車未讓直行車發生交通事故的比率高達25.9%，占了約4分之1，究其原因多半為駕駛人未具備行車路權優先觀念及搶快通行路口所致。

交通組說，依據現行交通法規，汽車行駛至交岔路口，轉彎車應讓直行車先行，違反者處600元以上，1,800元以下罰鍰，實務上行經路口除依號誌指示行駛外，轉彎車應等對向無來車或對向來車距離尚遠才可通過。

轉彎車的停等位置，如繪有左彎待轉區標線，應在綠燈時行駛至其範圍內等待左轉；如果沒有則應於行駛車道延伸線中線位置停等，不可停於路口內對向來車車道延伸處，以免被對向直行車撞擊。

為加深轄區民眾路權優先及安全行車觀念，交通組和香格里拉台南遠東國際大飯店合作辦理系列交通安全講座，向飯店從業人員宣導行經路口欲轉向時，應提前駛入轉彎專用車道或依路口標誌二段式左轉，同時善用後照鏡觀察後方來車，於路口前30公尺處使用方向燈提醒其他用路人，養成禮讓直行車先行之交通安全觀念。