老化少子化雙重夾擊 嘉義縣人口預估10月跌破50萬大關

農業縣嘉義縣受老化少子化雙重夾擊，加上就業機會少，青壯人口流失，老人比例全台居冠，縣府民政處最新人口統計，到7月底全縣人口50萬零897人，按平均每月減少317人計算，到10月底人口將跌破50萬大關。

去年人口50萬3113人，較前年50萬7068，減少3955人，18鄉鎮市人口幾乎全面減少，唯獨縣治太保市一枝獨秀，人口年年成長，去年3萬8301人，較前年3萬8069人增加232人，到7月底增到3萬8436人。

嘉縣人口從99年54萬3248人，減到去年108年剩50萬3133人，10年共減少4萬零115人，相當於消失1個鄉鎮人口，每年平均減少4千人以上，全縣65歲以上老人突破10萬大關。

人口為何減少？戶政科統計，每年死亡人數幾乎比新生兒多1倍，去年死亡5508人，新生兒只有2966人，就業機會少，青壯人口流失，面對老化、少子化、人口流失衝擊，縣長翁章梁加速推動開發工業區，農工業發展及觀光產業轉型，組織改造成立勞工青年處，獲議會通過，預計今年底成立。

全縣人口 唯一成長的縣治太保市，從101起連續8年成長，太保市有高鐵車站，故宮南院及長庚醫療特區，近幾年小番茄、洋香瓜等溫室作物產值提高，吸引青農返鄉，連任市長黃榮利重視福利建設 提高生育補助，營造優質居住環境，吸引人口定居，遠雄建設就在高鐵車站附近蓋集合式住宅大樓。