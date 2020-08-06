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「吃圳水拜圳頭」 耆老手編籠仔笱重現攔水艱辛

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
早年先人用牛車把籠仔笱搬至溪床現場，再人力接龍將石塊放入一排排竹笱內，過程相當耗體力，堆排起來即形成臨時攔水壩。記者陳苡葳／攝影
早年先人用牛車把籠仔笱搬至溪床現場，再人力接龍將石塊放入一排排竹笱內，過程相當耗體力，堆排起來即形成臨時攔水壩。記者陳苡葳／攝影

俗話說「吃果子拜樹頭」，象徵人不忘本、飲水思源的重要，早年雲林縣林內鄉居民即是自編竹製的「籠仔笱」攔濁水溪水灌溉，雲林農田水利會今天邀請烏塗社區、林中社區及在地耆老，共同在林內鄉農田水利環境教育園區重現當年的「搶水」情景，讓世人體會先民「與天爭水」的艱辛。

當地耆老憑著記憶，展現祖先流傳下來的編笱技術，讓現場參與的人為之驚嘆。

水利會長洪國浩說，籠仔笱外型如一座大圓椎竹籠，高度約4-12尺。以前先人都在空曠河床處的「笱場」編綁竹笱，並在河床中撿石塊，用牛車搬至溪床現場，再以人力接龍將石塊放入一排排的竹笱內。

「看似簡單的動作，其實相當耗費體力，也極需好水性的人來從事這項工作，且閉氣功夫要夠強。」洪國浩說，竹笱堆排起來後就形成臨時攔水壩，藉此改變水流及抬高水位，導引溪水流入濁幹線沉砂池，提供約3萬4500公頃面積的灌溉用水。

進入工商時代後，攔水材料改用鍍鋅石籠，透過人工組立成型、排列連結後，再以挖吊機將石塊置於石籠內填飽後封口，用挖吊機挖掘砂礫土置於石籠前面，築成砂堤擋水及防漏，此種臨時攔河壩比竹笱耐久堅固。

「吃圳水就要拜圳頭」，洪國浩說，農田水利環境教育園區是國內水利會中，唯一通過環保署「環境教育設施場所認證」場域，歡迎民眾攜家帶眷親臨該園區，認識水利發展史，體悟先人的生活歷史背景。

早年雲林縣林內鄉居民自編竹製的籠仔笱攔濁水溪水灌溉。記者陳苡葳／攝影
早年雲林縣林內鄉居民自編竹製的籠仔笱攔濁水溪水灌溉。記者陳苡葳／攝影
雲林農田水利會長洪國浩（中）在耆老指導下，和社區居民一同手編竹製籠仔笱。記者陳苡葳／攝影
雲林農田水利會長洪國浩（中）在耆老指導下，和社區居民一同手編竹製籠仔笱。記者陳苡葳／攝影

洪國浩 農田水利會 濁水溪

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