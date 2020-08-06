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影／經典小鎮新化老街裝載老故事 百年碾米機轉動歷史

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化老街上泰香餅舖及鄰屋，歷經火災後重生。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街上泰香餅舖及鄰屋，歷經火災後重生。記者吳淑玲／攝影

台南新化區入選交通部觀光局經典小鎮，地方正在推動「新化老屋生活故事博物館」計畫，目前已有長泰西藥房、晉發碾米廠、台灣棒球先驅陳清傳故居及今年要修復的老針車行等。前新化社區營造協會總幹事許明揚說，老屋是一個媒介，以生活故事館的架構，讓有共同理念的人進來共同經營，嘗試把文史當成企業經營，能夠保存老屋文化，協助青年創業，把藝文帶入老街生活。

新化老街上的百年晉發碾米廠，店內兩層樓高的檜木碾米機，重新整修啟動後，轉動的是時代的記憶，因第4代和5五代屋主陸續去世，家屬無力承接營運，又不想像因店面出租，檜木碾米機會被移走，內部被挖空，交給許明揚團隊，讓老屋故事繼續傳承下去。

晉發碾米廠店裡檜木碾米機是1919年，新化有電力之後，請師傅量身訂製的，還打通房子一、二樓；新化街區改造是在西元1919至1920年間，台灣有電力可能更早，新化約在這個時期有電力建設，晉發碾米廠也將傳統碾米機改裝成電力碾米機，因新化有電就有這台碾米機，屋主依碾米機型態改造街屋，在新化老街上有時代意義，也是繁榮指標。是見證台灣進入新時代的歷史見證。

另一棟重要老屋是台師大退休教授蔡錦堂老家、新化老街的長泰西藥房決定歇業，就請許明揚團隊去租他的老家，許明揚說，因沒有開店經驗，本來想要寫營運計畫書再決定怎麼做，但聽到屋主要把文物上網拍賣了或請人家來收，許明揚決定先租再寫營運計畫。老屋整修保存下來，也把西藥房物件留在現場，老屋故事保留下來，過去歷史的情境才能逐漸勾勒出來。

許明揚說，老屋需要整建的部分，可申請文化部私有老建築保存再生計畫，除長泰西藥房，另外新化老針車行房子多次轉手後，新屋主買下來交給許明揚團隊整修，準備打造針車行故事館；另外有南英商工棒球隊總教練陳清傳的故居，因現今一樓出租為服飾店，目前雖還無法整修，但家屬也提供二樓空間成為「陳清傳故事館」， 遊客預約就可以進入參觀。

台南市文化局長葉澤山表示，老屋保存很重要的就是要活化再利用，並找到永續經營的方式，文化資產透過商業操作是務實的作法，但不要忘了要保留文化的底蘊，不然也會喪失獨特性。

台南新化老街上的老針車行（中）新屋主期許重新找回老針車行的故事。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街上的老針車行（中）新屋主期許重新找回老針車行的故事。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街要打造老屋生活故事館。記者吳淑玲／攝影
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台南新化老街上的每棟老屋都有百年的故事。記者吳淑玲／攝影
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許明揚接下新化老街百年晉發米店經營，成為另類第六代傳人，繼續傳承米的文化。記者吳淑玲／攝影
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台南新化老街上的長泰西藥房，以另一種形式把老屋生活傳承下去。記者吳淑玲／攝影
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台南新化老街百年晉發米店的檜木碾米機，修復恢復運作，轉動的是歷史的記憶。記者吳淑玲／攝影
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老屋 老街

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