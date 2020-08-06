國內首座空中彩虹自行車道近期啟用 車友驚艷

嘉義縣政府自立開發的馬稠後產業園區，結合觀光休閒，設計環繞園區的空中「策馬橋飛輿自行車道」，夜間點燈，彩虹色的燈光吸睛，被稱為「彩虹自行車道」，令網友、車友驚艷，期待能在「最美的自行車道」騎車，縣府最近完成工程驗收，預定8月下旬開放通車。

縣府參考南科及中科園區平面自行車道，由開發商施設環狀空中自行車道，全長1675公尺，高2.5公尺，車道寬3.5公尺，連同平面車道1.2公里，共2.9公里，經費4億4000萬元，車道圍繞整個園區，自行車棧道採用鋼管桁架，搭配滯洪池拱形鋼懸索景觀橋及觀景平台。

自行車道還未開放啟用，就引起網友、車友熱烈討論，開車上台82線東西快速公路經過焚化爐，就會看到車道，白天如一條藍帶，空中環繞馬稠後產業園區，入夜車道及橋身點亮呈現多種色彩；有攝影愛好者用空拍機拍攝自行車道製作成影片，讓車友期待開放，騎最美的彩虹自行車道。