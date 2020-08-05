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黃敏惠訪補習班 要求人潮擁擠或密閉空間落實戴口罩

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠為落實補習班戴口罩政策，今天到補習班關心執行狀況。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠為落實補習班戴口罩政策，今天到補習班關心執行狀況。記者卜敏正／翻攝

新冠疫情狀況不明，指揮中心呼籲民眾出入人潮擁擠或密閉場所應戴口罩，嘉義市長黃敏惠為落實補習班戴口罩，今天到補習班關心執行狀況，並宣導「防疫鬆綁不鬆懈」、「拱手不握手、勤洗手」、「密閉空間戴口罩」，要求做好個人健康衛生管理，以降低感染風險，保護自己也保護他人。

黃敏惠說，實地觀察發現，補習班防疫工作相當嚴謹，雖然前陣子疫情較為和緩，但防疫鬆綁不鬆懈，請大家共同配合、攜手合作，唯有公私部門齊用心，拚經濟同時也拚防疫，有安全環境，拚經濟才有意義。

志光文理補習班經理李進豐表示，補習班除張貼防疫宣導公告，也要求學生上課須全程戴口罩，並採取記點方式，如未戴口罩二次，將停權兩周，教室使用完畢會全面消毒。學生若發燒，可使用點數在家裡觀看課程。補習班座位亦設隔板，讓學生安心上課。

教育處處長林立生指出，市府配合指揮中心最新公告，將相關資訊將以Line訊息通知各補習班，因補習班教室多為密閉空間，無法維持社交距離，請各班務必落實戴口罩政策，後續各項防疫措施仍須大家配合，以維護民眾健康。

指揮中心呼籲，民眾出入無法保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象之人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站、無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及大型活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險，保護自己與他人。

指揮中心呼籲，民眾出入無法保持社交距離，或人潮擁擠、密閉等8種場所，請務必戴口罩。記者卜敏正／翻攝
指揮中心呼籲，民眾出入無法保持社交距離，或人潮擁擠、密閉等8種場所，請務必戴口罩。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠為落實補習班戴口罩政策，今天到補習班關心執行狀況。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠為落實補習班戴口罩政策，今天到補習班關心執行狀況。記者卜敏正／翻攝

補習 口罩 社交距離

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