影／完全順時中 台東愛奇兒家庭日都戴口罩看電影
國內新冠肺炎疫情似有「蠢蠢欲動」跡象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布8大處場所應戴口罩，台東今天晚上有場「愛奇兒家庭日」公益電影活動，參加的2百多位家長與愛奇兒們，完全順時中，都戴上口罩欣賞迪士尼電影「 1/2的魔法」。
陳時中今天下午宣布國內民眾出入醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所應戴口罩。
台東縣健康家庭基金會、家立立基金會今天晚上在台東秀泰影城，合辦「愛奇兒家庭日」公益活動，招待愛奇兒與家長一起看電影，參與民眾都戴上口罩。基金會董事長陳怜燕表示，「日前公告報名方式時，就規定活動當天一定要戴口罩才能入場，政府的宣導，我們一定要主動配合。」
陳伶燕說，台東有些愛奇兒，就是特殊兒童，因為不方便，平常就少出門，也不容易到公共場所，就想說包場看電影，好處是父母沒有壓力，不必擔心兒子發出怪聲音、女兒吵閙會引來異樣眼光。
她指出，今年因疫情，相信很多家庭很久沒有外出一起看電影或做其他休閒活動，所以特別選在爸爸節前夕舉辦愛奇兒家庭，陪爸爸看電影，也做了愛爸爸宣言，提醒寶貝們要愛爸爸，也提醒爸爸們用正確方式愛孩子。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言