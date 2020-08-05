影／完全順時中 台東愛奇兒家庭日都戴口罩看電影

國內新冠肺炎疫情似有「蠢蠢欲動」跡象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布8大處場所應戴口罩，台東今天晚上有場「愛奇兒家庭日」公益電影活動，參加的2百多位家長與愛奇兒們，完全順時中，都戴上口罩欣賞迪士尼電影「 1/2的魔法」。

陳時中今天下午宣布國內民眾出入醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所應戴口罩。

台東縣健康家庭基金會、家立立基金會今天晚上在台東秀泰影城，合辦「愛奇兒家庭日」公益活動，招待愛奇兒與家長一起看電影，參與民眾都戴上口罩。基金會董事長陳怜燕表示，「日前公告報名方式時，就規定活動當天一定要戴口罩才能入場，政府的宣導，我們一定要主動配合。」

陳伶燕說，台東有些愛奇兒，就是特殊兒童，因為不方便，平常就少出門，也不容易到公共場所，就想說包場看電影，好處是父母沒有壓力，不必擔心兒子發出怪聲音、女兒吵閙會引來異樣眼光。