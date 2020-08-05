緊急救護如與「時間賽跑」 慈善會捐救護車出力

「救護設備更新的進度，遠不及實際需求的速度」，有感於緊急救護資源的迫切需要，雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會今天捐贈消防局一部救護車，作為消防人員到院前緊急救護使用，由縣長張麗善代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品表達謝意。

創立於102年的雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會，長年結合社會資源，配合政府推動社會福利政策，此次「取之於社會，用之於社會」的善行，也讓縣長張麗善大受感動，除能為鄉親創造福祉，也力行了有意義的公益行動。

張麗善表示，雲林縣幅員遼闊，緊急救護有如與「老天爺搶時間」，且救護車在經常出勤的狀況下，耗損率大增，新的救護車有助於提升緊急救護效率及醫療品質，是保障縣民生命安全的一大福音。

根據消防局統計資料顯示，去年度緊急救護出勤次數約3萬次，平均每日高達83次，數據說明「緊急救護」已是消防局主要勤務之一。107年底至今，消防局已汰換轄內13部救護車，未來朝每部線上救護車為5年內新車為目標邁進，讓消防救護人員有更好的救護車輛及配備，能緊急救護患者。