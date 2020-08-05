首辦護照+註冊自動通關一次GET！ 雲林20戶政全面開辦

雲林縣20鄉鎮市戶政單位即日起全面開辦首次申辦護照可同時註冊自動通關的便民服務，讓民眾免再大費周章前往嘉義外交部雲嘉南辦事處辦理，且只須等待8個工作天即可至原戶所領取戶照或郵寄收件。

雲林縣長張麗善表示，外交部於107年1月22日與縣府合作推出未曾辦過護照民眾，可向縣內6處戶政事務所辦理人別確認後，同時申辦護照的服務，嘉惠許多居住偏遠的鄉親；去年10月1日該服務範圍再擴增至14個鄉鎮市戶政辦公室；今年再與移民署為服務加碼，讓首次申辦護照的民眾可於20個戶政單位同時申請「自動通關註冊」。

張麗善說，以往民眾必須前往嘉義市外交部雲嘉南辦事處辦理護照，還得等上超過10個工作天，隨著服務範圍逐年擴大，現在申辦的民眾只要繳費後等待8個工作天即可，還能同時完成自動通關註冊。

張麗善指出，107年首推代辦護照服務受理7500件，108年1月至9月受理5510件，因廣受好評，今年擴大開放全縣20鄉鎮市戶政單位提供服務，使案件服務效率更上一層樓。

縣民政處副處長陳良駿表示，「首次辦理護照代送紙本申請書」已變為線上直接送件，受理戶政事務所確認護照申請者人貌後，直接掃瞄照片，由戶政線上系統傳送至外交部審核，約8個工作天民眾即能拿到護照。