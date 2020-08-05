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拚了！總幹事上直播 台南山上農會芒果乾快銷售一空

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市山上區農會總幹事許弘霖（中）與推廣部主任田安妃（右）今年首度嘗試直播賣芒果乾，兩人說很緊張，但效果相當好。圖／山上農會提供
台南市山上區農會總幹事許弘霖（中）與推廣部主任田安妃（右）今年首度嘗試直播賣芒果乾，兩人說很緊張，但效果相當好。圖／山上農會提供

台南市山上區農會總幹事許弘霖今年首度嘗試以直播賣芒果乾，後續效應相當好，有帶動銷售作用，許弘霖說，往年烘製的芒果乾要賣10個月，今年烘製4800台斤的芒果乾，才一個多月，已快銷售一空。

許弘霖說，「生平頭一遭」，非常緊張，為了營運績效拚了，首次直播是和地方有線電台合作，結合公益，後續效益逐漸浮現，但自認口條不好，還要再努力。

推廣部主任田安妃也說，上直播很緊張，但影片在網路分享後有日本客人想訂，直播的效應是讓很多人知道原來山上農會有烘焙芒果乾，且是來自南化供外銷果園，未來計畫整建媽媽教室廚房做成中島料理台，搭配農特產品教學及開直播來行銷，。

台南大學創新育成中心主任劉哲宏指出，在輔導農會和小農過程中，發現直播是新形態行銷方式，比起傳統行銷，有成本低及傳播速度快的優勢，但經營直播是有些成功因素，直播主的口條很重要，要能帶動現場氣氛，並隨時透過文字留言提問和網友互動，也不要讓網友認為只是賣東西，要傳遞知識性的內容，最重要的是培養「鐵粉」，每次直播都能有固定支持者上網並下訂，也是成功的關鍵。

劉哲宏指出，經營直播口條是成功很重要的關鍵，很多人一開始不太習慣盯著鏡頭說話，也都會緊張，和現場有觀眾的互動方式不一樣，口條是可以透過訓練越來越進步，但第一步踏出去最重要。

劉哲宏說，直播最重要的就是要有人看，才能達到效果，要想辦法經營粉絲，在開直播前一天，要先在粉絲團或粉絲頁預告「明天幾點要直播歡迎大家收看」，想辦法吸引粉絲觀看，就像夜市叫賣一樣，先用小東西把客人吸引進來。

對直播有興趣，坊間有許多相關課程，台南大學育成中心網路行銷課程，也有安排教導如何拍影片、做直播，但劉哲宏提醒一點，之前不少直播賣海鮮爆紅後，最後都淪為價格戰，要切記不要淪為低價競爭。

直播主 芒果

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