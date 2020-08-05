父親節近 資深志工夫婦捐救護車嘉惠鄉親

近日有網友發文表示在準備開店時，發現門口停著一輛嘉義縣某私立幼兒園的廂型車，有一位老師帶著許多約莫3、4年級的學生準備要上車，而那位老師卻突然說，「大家都上車，除了XXX，你不准上去！」原以為老師只是想嚇唬女童，但該名老師卻直接將廂型車開走，而女童便跟在後面追車。此場景讓原PO氣憤發文，並表示「這樣做也太危險了吧！」

2020-08-05 18:17