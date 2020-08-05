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父親節近 資深志工夫婦捐救護車嘉惠鄉親
父親節近，台南市新營區資深志工夫婦郭建麟、郭黃素珠長期幫助弱勢，今捐款近90萬元，購置救護車給衛福部新營醫院，嘉惠新營地區病患，善行再度獲得地方讚揚不已。
郭建麟、郭黃素珠夫婦長年擔任台南市政府社會局、文化局新營文化中心、新營區公所、新營醫院志工，有感於新營醫院服務社區精神，將辛苦積蓄捐贈救護車，期望能充裕醫療資源，造福新營地區民眾。
新營醫院說，郭建麟、郭黃素珠夫婦倆，志工生涯獲獎無數，郭建麟曾獲全國好人好事代表、內政部及台南縣志願服務金牌獎及台南縣政府松柏獎、台灣省模範志願服務家庭楷模。郭黃素珠女士曾獲志願服務三等獎章、衛生福利部志願服務獎勵金質徽章、內政部志願服務績優金牌獎、台南市政府志願服務獎勵金質獎、第19屆十大艾馨獎、94年全國好人好事代表八德獎等。
醫院表示，夫婦倆也定期捐贈白米、奶粉、尿布等民生物資及金錢給予弱勢家庭、醫院、公所及社福單位達37年，這次仍一本初衷期望投入醫療救助，讓病患受到更優質的醫療照護。
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