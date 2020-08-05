整治台南三爺溪水患 萬代橋改建動土
台南市政府配合中央整治三爺溪排水遇豪雨成災問題，辦理三爺溪萬代橋改建工程，今天正式開工。由於萬代橋位於市182線易壅塞路段，市府籲請用路人於工期盡量避開此路段。
今天的動土典禮由台南市長黃偉哲開場主持，隨後由副市長趙卿惠與經濟部水利署主任秘書黃宏莆等人上香祈福、執鏟動土。黃偉哲表示，萬代橋為三爺溪的瓶頸段，經常成為附近地區淹水原因之一，地方民眾期待整治已久，感謝中央鼎力協助，希望改建案可如期如質完工。
台南市政府工務局長蘇金安表示，萬代橋因落墩及淤積等問題，形成三爺溪流域瓶頸段，渠道束縮嚴重，導致每遇豪雨，水位極易壅高，造成主流與各支流溢淹。經中央補助新台幣2億8000萬元、市府自籌1000萬元經費，合力投入改建，預定工期為720日曆天。
蘇金安指出，萬代橋改建後橋長跨度由22公尺增長為42.3公尺，原有河道深度增加1.5公尺，將不設置橋墩，減少河道阻礙，降低水位，有效擴大通洪斷面及提升防洪能力；並加速導排永康大灣、崑山，以及仁德太子路、工業區遭受暴雨的逕流，排入滯洪池，減緩上游淹水。
工務局指出，由於萬代橋位於往來東區、仁德區與國道1號仁德交流道的交通要道，改建施工難度高。工程開工後為維持182線道路車流通行，將先施作南側橋梁，完成後再施作北側橋梁；同時於萬代橋南側架設寬度15公尺的臨時鋼便橋。工程施作期用路人改由裕農路往來太乙路、或由民安路往來崇善路通行，避免交通壅塞。
三爺溪排水幹線全長約13公里，集水面積約63平方公里，是二仁溪下游段主要支流，集水區橫跨台南市仁德、歸仁、永康與東區、南區。由於集水區範圍都市化程度高，又區域排水路坡降平緩及受限兩岸土地開發，通水斷面不足，因此沿線在豪大雨或颱風來襲時，導致排水宣洩困難發生淹水災害，更凸顯三爺溪防洪程度不足。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言