整治台南三爺溪水患 萬代橋改建動土

台南市政府配合中央整治三爺溪排水遇豪雨成災問題，辦理三爺溪萬代橋改建工程，今天正式開工。由於萬代橋位於市182線易壅塞路段，市府籲請用路人於工期盡量避開此路段。

今天的動土典禮由台南市長黃偉哲開場主持，隨後由副市長趙卿惠與經濟部水利署主任秘書黃宏莆等人上香祈福、執鏟動土。黃偉哲表示，萬代橋為三爺溪的瓶頸段，經常成為附近地區淹水原因之一，地方民眾期待整治已久，感謝中央鼎力協助，希望改建案可如期如質完工。

台南市政府工務局長蘇金安表示，萬代橋因落墩及淤積等問題，形成三爺溪流域瓶頸段，渠道束縮嚴重，導致每遇豪雨，水位極易壅高，造成主流與各支流溢淹。經中央補助新台幣2億8000萬元、市府自籌1000萬元經費，合力投入改建，預定工期為720日曆天。

蘇金安指出，萬代橋改建後橋長跨度由22公尺增長為42.3公尺，原有河道深度增加1.5公尺，將不設置橋墩，減少河道阻礙，降低水位，有效擴大通洪斷面及提升防洪能力；並加速導排永康大灣、崑山，以及仁德太子路、工業區遭受暴雨的逕流，排入滯洪池，減緩上游淹水。

工務局指出，由於萬代橋位於往來東區、仁德區與國道1號仁德交流道的交通要道，改建施工難度高。工程開工後為維持182線道路車流通行，將先施作南側橋梁，完成後再施作北側橋梁；同時於萬代橋南側架設寬度15公尺的臨時鋼便橋。工程施作期用路人改由裕農路往來太乙路、或由民安路往來崇善路通行，避免交通壅塞。

三爺溪排水幹線全長約13公里，集水面積約63平方公里，是二仁溪下游段主要支流，集水區橫跨台南市仁德、歸仁、永康與東區、南區。由於集水區範圍都市化程度高，又區域排水路坡降平緩及受限兩岸土地開發，通水斷面不足，因此沿線在豪大雨或颱風來襲時，導致排水宣洩困難發生淹水災害，更凸顯三爺溪防洪程度不足。